Home > टेक - ऑटो > फर्जी मैसेज आते ही मिलेगा अलर्ट, WhatsApp ला रहा है बड़ा सुरक्षा अपडेट; यूजर्स को होगा फायदा!

फर्जी मैसेज आते ही मिलेगा अलर्ट, WhatsApp ला रहा है बड़ा सुरक्षा अपडेट; यूजर्स को होगा फायदा!

Whatsapp scam warning: इन बढ़ते खतरों को देखते हुए WhatsApp एक नए 'Scam Alert' फीचर पर काम कर रहा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: June 2, 2026 8:36:41 PM IST

WhatsApp स्कैम फीचर
WhatsApp स्कैम फीचर


Whatsapp Scam Alert: डिजिटल दुनिया में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक होने के कारण WhatsApp भी उनके निशाने पर है. फर्जी जॉब ऑफर, निवेश योजनाएं, सरकारी स्कीमों के नाम पर भेजे जाने वाले फिशिंग लिंक और डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है.

WhatsApp ला रहा है नया Scam Alert फीचर

इन बढ़ते खतरों को देखते हुए WhatsApp एक नए ‘Scam Alert’ फीचर पर काम कर रहा है. यह फीचर संदिग्ध और संभावित फ्रॉड मैसेज की पहचान कर यूजर्स को चेतावनी देगा. खास तौर पर अनजान नंबरों से आने वाले संदिग्ध संदेशों को डिटेक्ट कर यूजर को अलर्ट दिखाया जाएगा, जिससे वह समय रहते सतर्क हो सके.

You Might Be Interested In

ऐसे करेगा काम नया सुरक्षा फीचर

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फीचर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए विकसित किया जा रहा है. जब कोई संदिग्ध मैसेज प्राप्त होगा, तो WhatsApp यूजर को चेतावनी के साथ मैसेज भेजने वाले को ब्लॉक या रिपोर्ट करने का विकल्प देगा. यदि यूजर को संदेश सुरक्षित लगे, तो वह सामान्य रूप से चैट जारी रख सकेगा. यह पूरी प्रक्रिया डिवाइस पर ही होगी और मैसेज विश्लेषण के लिए किसी बाहरी सर्वर पर डेटा नहीं भेजा जाएगा.

प्राइवेसी और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन रहेगा सुरक्षित

WhatsApp का दावा है कि यह फीचर ऑन-डिवाइस टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा. यानी संदेशों की जांच यूजर के फोन पर ही की जाएगी. इससे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यूजर्स की निजी बातचीत सुरक्षित बनी रहेगी. यह फीचर वॉइस ट्रांसक्रिप्ट जैसी तकनीक पर काम करेगा.

ऑप्शनल होगा फीचर, WhatsApp Plus भी जल्द

Scam Alert फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहेगा और इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को सेटिंग्स में जाकर सक्रिय करना होगा. फिलहाल इसकी टेस्टिंग चल रही है और जल्द ही इसे बीटा यूजर्स के लिए जारी किया जा सकता है.

इसके अलावा WhatsApp अपना पेड सब्सक्रिप्शन प्लान ‘WhatsApp Plus’ भी रोलआउट कर रहा है, जिसमें अतिरिक्त फीचर्स और कस्टमाइजेशन विकल्प दिए जाएंगे. यूरोप में इसकी कीमत लगभग 280 रुपये रखी गई है और भविष्य में इसे भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है.

भीषण गर्मी में क्यों जल्दी डाउन हो जाती है EV कार की बैटरी? कैसे पड़ता है रेंज पर असर, क्या हो सकते हैं कारण

Tags: WhatsApp new featurewhatsapp pluswhatsapp scamwhatsapp scam alertwhatsapp scam warning
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सोनाक्षी सिन्हा के विवाद

June 2, 2026

5 जून को सिनेमाघरों में ये फिल्में हो रहीं रिलीज

June 2, 2026

एलोवेरा आइस क्यूब्स का कमाल! बिना मेकअप चेहरे पर आएगा...

June 2, 2026

कौन हैं हीरल रदादिया? Photos देख मचल उठेगा मन

June 2, 2026

अब सालभर की टेंशन खत्म! Airtel का सबसे सस्ते सालभर...

June 2, 2026

भारत में कितने तरीके की खाई जाती है कढ़ी?

June 2, 2026
फर्जी मैसेज आते ही मिलेगा अलर्ट, WhatsApp ला रहा है बड़ा सुरक्षा अपडेट; यूजर्स को होगा फायदा!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फर्जी मैसेज आते ही मिलेगा अलर्ट, WhatsApp ला रहा है बड़ा सुरक्षा अपडेट; यूजर्स को होगा फायदा!
फर्जी मैसेज आते ही मिलेगा अलर्ट, WhatsApp ला रहा है बड़ा सुरक्षा अपडेट; यूजर्स को होगा फायदा!
फर्जी मैसेज आते ही मिलेगा अलर्ट, WhatsApp ला रहा है बड़ा सुरक्षा अपडेट; यूजर्स को होगा फायदा!
फर्जी मैसेज आते ही मिलेगा अलर्ट, WhatsApp ला रहा है बड़ा सुरक्षा अपडेट; यूजर्स को होगा फायदा!