WhatsApp का नया और धमाकेदार फीचर: अब सीधे डायल कर सकेंगे नंबर

WhatsApp New Feature: वॉट्सऐप (WhatsApp) ने अपने यूज़र्स के लिए एक बड़ा और उपयोगी फीचर रोलआउट करना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है “यूनिफाइड कॉल हब” (Unified Call Hub)है. इस नए फीचर का उद्देश्य कॉलिंग अनुभव को बेहतर बनाना और कॉल्स को मैनेज करना पहले से और भी आसान बनाना है. आइए जानते हैं इस खबर में वॉट्सऐप के नए फीचर्स के बारे में.

‘यूनिफाइड कॉल हब’ के मुख्य फीचर्स

यह फीचर वॉट्सऐप को पारंपरिक फोन कॉलिंग ऐप के करीब लाने में कोशिश करता है, जिससे यूज़र्स के लिए कई नई सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकती है.

सीधे नंबर डायल करना:

अब यूज़र्स को कॉल करने के लिए पहले कॉन्टैक्ट को सेव करने की ज़रूरत नहीं होगी. इस फीचर के तहत, यूज़र्स सीधे वॉट्सऐप के इंटरफ़ेस से नंबर डायल कर कॉल कर सकेंगे. यह उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी होगा जिनसे आप पहली बार बात कर रहे हैं या जिन्हें आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं करना चाहते हैं.

कॉल लिस्ट और शेड्यूल:

इतना ही नहीं, नया हब यूज़र्स को अपनी पूरी कॉल हिस्ट्री को आसानी से देखने की सुविधा भी देता है. इसके अलावा, यूज़र्स अब भविष्य में होने वाली कॉल्स को पूरी तरह से और बड़े ही आसानी से शेड्यूल भी कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल करने से ज़रूरी कॉल मिस होने की संभावना बेहद ही कम हो जाएगी.

फेवरेट्स मार्क करना:

इस फीचर्स का इस्तेमाल करने से यूज़र्स अपने पसंदीदा कॉन्टैक्ट्स को ‘फेवरेट’ (Favorites) के रूप में भी मार्क कर सकते हैं, जिन्हें वे अक्सर कॉल करते हैं. इससे वे महत्वपूर्ण लोगों को तुरंत ढूंढकर बिना किसी देरी के तुरंत कॉल कर सकेंगे.

क्या है रोलआउट की स्थिति:

यह नया फीचर फिलहाल iOS यूज़र्स के लिए रोलआउट होना शुरू हो गया है. उम्मीद है कि जल्द ही यह सुविधा एंड्रॉइड यूज़र्स के लिए भी की जाएगी. वॉट्सऐप का मानना है कि इस यूनिफाइड कॉल हब के साथ, यूज़र्स का कॉलिंग अनुभव पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक हो जाएगा, जिससे उन्हें अपने कॉन्टैक्ट्स से जुड़ने में बेहद ही आसानी होगी.