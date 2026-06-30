अब WhatsApp पर चैट के लिए नहीं देना होगा नंबर, Username से कर पाएंगे बात, ऐसे रिजर्व करें अपना यूनिक नाम

WhatsApp Username Feature: मेटा ने अपने WhatsApp मैसेंजर ऐप के लिए बड़ा अपडेट दिया है. WhatsApp को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, व्हाट्स एप में अब लोग यूजरनेम रिजर्व कर पाएंगे. मेटा ने सोमवार से दुनियाभर के यूजर्स के लिए यह फीचर शुरू कर दिया है. इस प्राइवेसी फीचर से अब यूजर्स के मोबाइल नंबर की प्राइवेसी की सुरक्षा बनी रहेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग इस साल के आखिर में ऐप में यह फीचर आने से पहले ही अपना यूजरनेम बना और रिजर्व कर सकेंगे. माना जा रहा है कि WhatsApp जल्दी ही Username फीचर लाने जा रहा है, जिससे यूजर्स मोबाइल नंबर की जगह यूजरनेम के जरिए चैट कर सकेंगे.

खास बात यह है कि कंपनी ने दुनियाभर में Username Reservation भी शुरू कर दिया है आप भी पहले से ही अपनी पसंद का यूनिक यूजरनेम सुरक्षित रख पाएंगे. चलिए जानते हैं इस फीचर की डिटेल्स के बारे में.

WhatsApp Username सेट करने का तरीका

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Meta ने सोमवार को ऐलान किया है, कि व्हाट्स एप यूजर्स इस हफ्ते से अपना Username रिजर्व कर सकते हैं. यूजरनेम सेट करने या लेने के लिए सबसे पहले आपको WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन अपडेट करना होगा. अब आपको Settings में जाकर अकाउंट में यूजरनेम पर क्लिक कर अपनी पसंद के यूनिक यूजरनेम यूजर्स की पसंद कर सकते हैं. यह फीचर फिलहाल सिस्टेमैटिक तरीके से रोलआउट किया जा रहा है. जैसे ही यह आपके देश में उपलब्ध होगा, WhatsApp ऐप के जरिए इसकी जानकारी देगा. इस फीचर के आने के बाद यूजर्स पहली बार किसी से बातचीत करते समय फोन नंबर की बजाय अपने Username का इस्तेमाल कर सकेंगे.

your phone number is personal and sometimes you want to connect without handing it over. that’s why we’re introducing usernames for WhatsApp. starting this week, you can reserve a username to use later this year when we launch the feature. It takes just a few seconds, make sure… — WhatsApp (@WhatsApp) June 29, 2026

बिना नंबर के अब होगी सीधी चैट

व्हाट्एप के इस नए फीचर के तहत लोग केवल यूजरनेम बनाकर ही चैट कर पाएंगे. कंपनी के मुताबिक, WhatsApp Username 3 से 35 कैरेक्टर के बीच का हो सकता है. यूजरनेम लेते समय आपको ध्यान रखना होगा कि जिस यूजरनेम को आप चुन रहे हैं वह पहले से तो किसी और के पास नहीं है. अगर आपने Username फीचर एक्टिव किया है, तो किसी नए व्यक्ति से पहली बार बातचीत करते समय आपका मोबाइल नंबर शेयर नहीं होगा.