WhatsApp ने नए साल के मौके पर कौन-कौन से नए फीचर को किया लॉन्च? यहां देखें- लेटेस्ट जानकारी

WhatsApp 2026 Features: दुनिया की सबसे पॉपुलर मैसेजिंग सर्विस में से एक WhatsApp ने कई फेस्टिव फीचर्स की घोषणा की है जो यूज़र्स को चैट, कॉल और स्टेटस अपडेट में मज़ा, रंग और क्रिएटिविटी जोड़ने की सुविधा देंगे, क्योंकि दुनिया 2026 का स्वागत करने की तैयारी कर रही है. मेटा के मैसेजिंग ऐप के यूज़र्स अपडेट के पार्टी-थीम वाले स्टिकर और बहुत कुछ सीधे अपनी चैट और वीडियो कॉल में एक्सेस कर पाएंगे, जहां प्लेटफॉर्म हर नए साल की शाम को साल का सबसे व्यस्त दिन देखता है, क्योंकि मैसेज और कॉल ट्रैफिक इसके पहले से ही भारी डेली एवरेज 100 बिलियन से ज़्यादा मैसेज और 2 बिलियन कॉल से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है.

WhatsApp न्यू ईयर अपडेट में कई यूज़र-फ्रेंडली टूल्स शामिल हैं जो लोगों को खुद को एक्सप्रेस करने और एक साथ सेलिब्रेट करने की सुविधा देते हैं, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों.

क्या है इस नए अपडेट का मुख्य आकर्षण? (What is the main highlight of this new update?)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फेस्टिव अपडेट का मुख्य आकर्षण एक कस्टम स्टिकर पैक है, जहां “2026” मोटिफ वाले स्टिकर यूजर्स को इंडिविजुअल चैट के साथ-साथ ग्रुप चैट में भी थीम वाले ग्रीटिंग्स भेजने की सुविधा देंगे. इन स्टिकर में बोल्ड डिज़ाइन हैं जिनमें फेस्टिव वाइब्स हैं जो नए साल के सेलिब्रेशन के मूड में फिट बैठते हैं. वीडियो कॉल इफेक्ट्स सबसे मज़ेदार एडिशन में से एक होंगे, वीडियो चैट के दौरान यूज़र्स स्क्रीन पर आतिशबाजी, कंफ़ेटी, तारे और अन्य एनिमेटेड इफेक्ट्स दिखाने के लिए एक इफेक्ट्स आइकन पर टैप कर पाएंगे.

ये डिजिटल पार्टी ऐड-ऑन परिवार और दोस्तों के साथ लाइव वीडियो चैटिंग करते समय एक्साइटमेंट और मज़ा का एक और लेवल जोड़ सकते हैं, चाहे आप एक-दूसरे से दुनिया भर में कहीं भी हों या एक ही लिविंग रूम में हों.

WhatsApp ने एनिमेटेड कंफ़ेटी इमोजी को फिर से किया शुरू (WhatsApp has reintroduced the animated confetti emoji)

एनिमेटेड रिस्पॉन्स एक और तरीका है जिससे यूज़र्स 2026 में WhatsApp में कुछ मज़ा जोड़ सकते हैं. प्लेटफॉर्म ने एनिमेटेड कंफ़ेटी इमोजी को फिर से पेश किया है जो सेलिब्रेटरी कंफ़ेटी एनिमेशन चलाएंगे जब यूज़र्स इन इमोजी के साथ किसी मैसेज पर रिएक्ट करना चुनेंगे. स्टेटस अपडेट में एनिमेटेड स्टिकर भी यूज़र्स को एनिमेटेड नए साल के पलों को ज़्यादा एक्सप्रेसिव और आकर्षक तरीके से शेयर करने की सुविधा देते हैं.