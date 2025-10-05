WhatsApp अपने यूजर्स के लिए लेकर आया धमाकेदार AI अपडेट, फीचर्स जान Gen Z हो जाएंगे खुश

WhatsApp new AI features: व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए AI क्षमताओं के साथ नए अपडेट लेकर आया है. इनमें यूजर्स की रचनात्मकता और निजीकरण को बढ़ावा देने का वादा किया गया है. इसके अलावा यूजर्स अब मेटा AI का इस्तेमाल करके तुरंत कस्टमाइज़्ड चैट थीम बना सकते हैं, अपने वीडियो कॉल के लिए AI-जनरेटेड बैकग्राउंड बना सकते हैं, और यहां तक कि चैट में सीधे कैप्चर किए गए फ़ोटो और वीडियो के लिए भी ऐसा कर सकते हैं. चलिए इन अपडेट्स पर एक नजर डाल लेते हैं.

व्हाट्सएप ने यूजर्स को दिया बड़ा AI अपडेट –

लाइव और मोशन फ़ोटो सपोर्ट:

इस अपडेट में अब लाइव फ़ोटो (iOS पर) और मोशन फ़ोटो (Android पर) को सीधे शेयर करने की सुविधा भी शामिल है. इन फ़ाइलों में ध्वनि और गति दोनों होंगी, जिससे दोस्तों और परिवार के साथ फ़ोटो शेयर करते समय बेहतर अनुभव मिलेगा.

AI-संचालित चैट थीम:

उपयोगकर्ता अब टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के आधार पर पूरी तरह से कस्टमाइज़्ड चैट थीम बनाने के लिए मेटा AI का उपयोग कर सकते हैं. यह टेक्स्टिंग वातावरण को और अधिक इंटरैक्टिव बनाने के तरीकों में से एक है.

कस्टम AI बैकग्राउंड:

इस अपडेट ने वीडियो कॉल के लिए और सीधे चैट के दौरान ली गई फ़ोटो और वीडियो के लिए अनोखे, कस्टम बैकग्राउंड बनाने के लिए मेटा AI के इस्तेमाल की भी अनुमति दी.

Android पर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग:

यह उन छात्रों और पेशेवरों के लिए एक बड़ी सुविधा है जो चलते-फिरते दस्तावेज़ शेयर करने के लिए WhatsApp पर निर्भर हैं. यह नया नेटिव फ़ीचर एंड्रॉइड यूज़र्स को ऐप से सीधे दस्तावेज़ों को स्कैन, क्रॉप, सेव और भेजने की सुविधा देता है. अब यूज़र्स को दस्तावेज़ों को स्कैन और भेजने के लिए किसी थर्ड-पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है. ध्यान दें कि यह फ़ीचर iPhone के लिए WhatsApp पर पहले से ही मौजूद है.

आसान ग्रुप सर्च:

यूज़र्स अब उस ग्रुप के किसी भी सदस्य का नाम सर्च करके ग्रुप चैट को तुरंत ढूंढ सकते हैं.

नए स्टिकर पैक:

इस अपडेट में तीन नए थीम वाले स्टिकर सेट भी शामिल हैं – फियरलेस बर्ड, स्कूल डेज़ और वेकेशन.

कब तक कर सकेंगे नए अपडेट्स को डाउनलोड?

इन फ़ीचर्स के आने वाले हफ़्तों में धीरे-धीरे पूरी तरह से रोलआउट होने की उम्मीद है. हालांकि कुछ लोग इन फ़ीचर्स को दिखावटी मान सकते हैं, लेकिन मेटा को उम्मीद है कि इन उन्नत AI फ़ीचर्स से ज़्यादा युवा यूज़र्स जुड़ेंगे. यह मैसेज और कॉल के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ, WhatsApp को घरेलू Zoho Arattai ऐप पर एक उल्लेखनीय बढ़त देता है.

