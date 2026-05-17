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WhatsApp का सीक्रेट फीचर ऑन करते ही बंद होंगे अनजान नंबरों के मैसेज! यहां जानें सेटिंग

Whatsapp tips and tricks: व्हाट्सऐप के मुताबिक, यह फीचर किसी अनजान नंबर को सीधे ब्लॉक नहीं करता, बल्कि तब एक्टिव होता है जब किसी अनजान अकाउंट से लगातार बहुत ज्यादा मैसेज आने लगते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 17, 2026 7:45:28 PM IST

WhatsApp का सीक्रेट फीचर
WhatsApp का सीक्रेट फीचर


Whatsapp Privacy Features: व्हाट्सऐप पर हर दिन करोड़ों लोग चैटिंग और कॉलिंग के लिए एक्टिव रहते हैं. कई बार यूजर्स को अनजान नंबरों से लगातार मैसेज आने लगते हैं, जिससे परेशानी बढ़ जाती है. ऐसे मामलों से बचाने के लिए व्हाट्सऐप ने एक खास प्राइवेसी फीचर दिया है, जिसका नाम ‘Block Unknown Account Messages’ है. यह फीचर यूजर्स को संदिग्ध और लगातार आने वाले अनजान मैसेज से सुरक्षा देने में मदद करता है.

कैसे काम करता है यह फीचर?

व्हाट्सऐप के मुताबिक, यह फीचर किसी अनजान नंबर को सीधे ब्लॉक नहीं करता, बल्कि तब एक्टिव होता है जब किसी अनजान अकाउंट से लगातार बहुत ज्यादा मैसेज आने लगते हैं. इसका मकसद स्पैम, फर्जी मैसेज और परेशान करने वाले अकाउंट्स से यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाना है. जब फीचर एक्टिव होता है, तब ऐसे संदिग्ध मैसेज की संख्या सीमित हो सकती है और यूजर को बार-बार परेशान नहीं किया जाता.

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फीचर कहां मिलेगा?

कई यूजर्स को अब तक इस फीचर के बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि यह सीधे चैट स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता. इसे ढूंढने के लिए व्हाट्सऐप की सेटिंग्स में जाना पड़ता है. यह फीचर ऐप के प्राइवेसी सेक्शन के अंदर एडवांस सेटिंग्स में मौजूद है. यहां से यूजर्स इसे आसानी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं.

ऐसे करें फीचर ऑन

इस फीचर को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले व्हाट्सऐप ओपन करें. इसके बाद ऊपर दाईं ओर दिख रहे थ्री डॉट्स पर टैप करें और ‘Settings’ में जाएं.

फिर ‘Privacy’ सेक्शन खोलें और नीचे स्क्रॉल करें. यहां ‘Advanced’ ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर टैप करते ही सबसे ऊपर ‘Block Unknown Account Messages’ फीचर मिलेगा. इसे ऑन करते ही सुरक्षा फीचर एक्टिव हो जाएगा.

क्यों जरूरी है यह सेटिंग?

आजकल साइबर फ्रॉड, स्पैम और फर्जी मैसेज तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में यह फीचर यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है. खासकर उन लोगों के लिए जो बार-बार अनजान नंबरों से परेशान होते हैं.

अगर किसी एक नंबर से लगातार संदिग्ध मैसेज आते हैं, तो यह फीचर ऑटोमैटिक तरीके से सुरक्षा मोड में आकर यूजर को राहत देता है. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स भी इस फीचर को ऑन रखने की सलाह देते हैं.

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Tags: home-hero-pos-10WhatsAppWhatsApp featureswhatsapp privacy featureswhatsapp trickswhatsapp unknown messages
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