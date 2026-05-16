iPhone यूजर्स की बल्ले-बल्ले! WhatsApp लेकर आया नया फीचर; निजी चैट्स होंगी और सुरक्षित!

Whatsapp After Reading Feature: WhatsApp अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर्स जोड़ता रहता है. अब खबर है कि कंपनी एक नए प्राइवेसी फीचर की टेस्टिंग कर रही है, जिसे फिलहाल iOS बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है. इससे पहले यह फीचर एंड्रॉयड बीटा वर्जन में देखा गया था. यह नया फीचर डिसअपीयरिंग मैसेज सिस्टम को और ज्यादा एडवांस बनाने वाला है.

क्या है नया ‘After Reading’ फीचर?

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर iOS वर्जन 26.19.10.72 पर टेस्ट फ्लाइट प्रोग्राम के जरिए कुछ बीटा यूजर्स को दिया गया है. यह नया ऑप्शन डिसअपीयरिंग मैसेज कंट्रोल्स में ‘After Reading’ नाम से दिखाई देता है. इसकी मदद से मैसेज भेजते ही टाइमर शुरू नहीं होगा, बल्कि सामने वाला व्यक्ति मैसेज पढ़ेगा तब काउंटडाउन शुरू होगा.

यूजर्स को मिलेंगे अलग-अलग टाइमर ऑप्शन

इस फीचर में यूजर्स मैसेज पढ़े जाने के बाद डिलीट होने का समय तय कर सकेंगे. इसके लिए पांच मिनट, एक घंटा और 12 घंटे जैसे विकल्प दिए जाएंगे. अगर रिसीवर मैसेज नहीं खोलता है, तो WhatsApp 24 घंटे बाद मैसेज को अपने आप हटा देगा. इससे यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल और प्राइवेसी मिलेगी.

मौजूदा डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर से कैसे अलग?

फिलहाल WhatsApp में डिसअपीयरिंग मैसेज के लिए 24 घंटे, 7 दिन और 90 दिन के टाइमर मौजूद हैं. लेकिन नया ‘After Reading’ फीचर इससे अलग तरीके से काम करेगा. पुराने सिस्टम में मैसेज भेजते ही टाइमर शुरू हो जाता था, जबकि नए फीचर में टाइमर केवल मैसेज पढ़े जाने के बाद एक्टिव होगा. इससे महत्वपूर्ण या निजी मैसेज अधिक सुरक्षित तरीके से भेजे जा सकेंगे.

कब मिलेगा नया फीचर?

रिपोर्ट्स के अनुसार यह फीचर अभी सीमित iOS बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है और आने वाले समय में इसे बड़े स्तर पर रोलआउट किया जा सकता है. यूजर्स चाहें तो इस सेटिंग को किसी एक चैट पर लागू कर सकते हैं या सभी नई चैट्स के लिए डिफॉल्ट रूप से सेट कर सकते हैं. हालांकि यह फीचर अपने आप एक्टिव नहीं होगा, बल्कि यूजर्स को इसे मैनुअली ऑन करना पड़ेगा.

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