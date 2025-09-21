अब WhatsApp पर ही बनाइए Viral ‘Nano Banana’ इमेज, बिना किसी ऐप के; फटाफट जानिए कैसे

WhatsApp Nano Banana images: आजकल सोशल मीडिया पर गूगल जेमिनी की Nano Banana Images का ट्रेंड काफी वायरल हो रहा है. अब अच्छी खबर यह है कि ऐसी ही क्रिएटिव AI इमेज आप सीधे WhatsApp से बना सकते हैं. इसके लिए आपको किसी अलग ऐप या वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Perplexity AI ने यह नया फीचर रोलआउट किया है, जिससे करोड़ों यूज़र्स को WhatsApp पर ही AI इमेज जनरेट करने की सुविधा मिलेगी.

नैनो बनाना इमेज अब सीधे व्हाट्सएप पर

Perplexity AI के को-फाउंडर और CEO अरविंद श्रीनिवास ने अपने LinkedIn पोस्ट के ज़रिए यह अपडेट साझा किया. उन्होंने बताया कि अब WhatsApp यूज़र्स न सिर्फ़ AI इमेज बना सकते हैं बल्कि उन्हें एडिट भी कर सकते हैं. यह फीचर बिल्कुल Google Gemini’s Nano Banana जैसा ही है, जहां आप रेट्रो पोर्ट्रेट्स, स्टाइलिश आउटफिट्स और वायरल साड़ी ट्रेंड वाली तस्वीरें बना सकते हैं.

नैनो बनाना इमेज कैसे बनाएं WhatsApp पर?

– WhatsApp खोलें और +1 (833) 436-3285 पर मैसेज करें.

– यह नंबर आपको Nano Banana Engine (Perplexity AI) से कनेक्ट करेगा.

– जिस फोटो को एडिट करना चाहते हैं, उसे अपलोड करें.

– इसके बाद अपनी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखें (जैसे “retro Bollywood-style portrait in 4K” या “modern saree fashion look”).

– कुछ सेकंड में आपकी कस्टम AI इमेज तैयार हो जाएगी.

क्या यह फीचर फ्री है?

फिलहाल Perplexity AI ने यह कन्फर्म नहीं किया है कि यह फीचर हमेशा फ्री रहेगा या आगे चलकर पेड हो जाएगा. अभी Google का Nano Banana फीचर Gemini पर मुफ्त है. लेकिन WhatsApp इकोसिस्टम में आने के बाद इसके मॉनिटाइजेशन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

क्यों है खास यह फीचर

गूगल ने Nano Banana को 26 अगस्त 2025 को लॉन्च किया था और कुछ ही हफ्तों में यह फीचर 500 मिलियन से ज्यादा इमेज बनाने में इस्तेमाल हो चुका है. अब WhatsApp पर आने के बाद यह ट्रेंड और भी ज़्यादा वायरल होने वाला है.