Monsoon Driving Tips: बारिश के पानी में फंस जाए कार तो क्या करें? जानें सुरक्षित निकलने के आसान तरीके

Monsoon Driving Tips: मानसून का आगमन हो चुका है. कल दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई है. कई इलाकों में थोड़ी बारिश होने पर भी जलभराव हो जाता है. यह मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों के लिए कई तरह की समस्याएं और चुनौतियां भी लेकर आता है. भारी बारिश के मौसम में न केवल ग्रामीण इलाकों में बल्कि, शहरों की सड़कों पर भी जलभराव हो जाता है. इस दौरान कई बार लोग जलभराव में गाड़ी निकालते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं. ऐसे में कई बार कार चालक को अंदाजा नहीं लग पाता कि सड़क पर कितना पानी भरा हुआ है.

कुछ लोग ऐसे में कार निकालने की कोशिश करते हैं और फिर जाकर पानी में कार को फंसा देते हैं. अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे, जिनसे आप कार को सेफ्टी से निकाल सकते हैं.

1. एक ही स्पीड बनाए रखें

अगर आप जलभराव या पानी में से कार को निकाल रहे हैं तो सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि कार की स्पीड धीमी और एक ही समान होती है. कई बार कुछ लोग कार को जलभराव से निकालने के दौरान स्पीड एकदम से कम कर देते है, जिससे कार का इंजन बंद हो जाता है और कार पानी में ही फंस जाती है. अगर पानी टायर के आधे हिस्से से ऊपर दिखाई दे रहा है तो कार को उस रास्ते से ले जाने से बचना चाहिए.

2. बीच में न बदलें गियर

अगर आप जलभराव या पानी में से कार को निकाल रहे हैं तो ऐसे में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कार के गियर को जलभराव के बीच बदलने से बचना चाहिए. अगर आप मैनुअल कार चला रहे हैं तो पानी के बीच में गियर बदलने से बचें. गियर बदलने से कार की स्पीड कम हो सकती है और कार पानी में ही रुककर फंस सकती है.

3. पानी के बीच न रोकें कार

अगर आप पानी में से कार को निकालना तचाहते हैं तो ऐसे में पानी के दौरान कार को रोककर टायर या ब्रेक आदि न चेक करें. पानी में कार को रोकते ही कार बंद हो जाएगी और आपकी कार फंस जाएगी. इस दौरान आपको कार को धीमी गति से चलाकर निकाल लेना चाहिए. इस दौरान आपको सामने से आ रही अन्य कारों से थोड़ा दूर रहना चाहिए.