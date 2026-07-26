Car Care Tips: महीनों के लिए खड़ी रहने जा रहे हैं अपनी कार? पहले ही कर लें ये जरूरी काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Car Care Tips: आजकल कई लोग ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जब उनकी कार लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं हो पाती है. अक्सर आपने देखा होगा कि लोग नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर चले जाते हैं या कुछ लोग घर से काम (Work From Home) या दूसरी वजहों से महीनों तक अपनी कार नहीं चलाते हैं. ऐसी स्थिति में कार कई महीनों तक पार्किंग में ही खड़ी रह जाती है. लेकिन, इसका मतलब यह नहीं कि वह पूरी तरह सुरक्षित है. बल्कि, कार लगातार खड़ी रहने से भी बार खराब रहो सकती है या उसके कुछ पार्ट्स पर असर पड़ सकता है.

अगर किसी कार का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जाए, तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है, टायरों का आकार प्रभावित हो सकता है साथ ही इंजन ऑयल की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है. चलिए जानते हैं कार को महीनों तक खड़ी रखने से पहले आपको क्या करना चाहिए.

1. बैटरी का रखें खास ध्यान

अगर आपको पता है कि आप अपनी कार को कई दिनों के लिए केवल पार्क करने जा रहे हैं तो ऐसे में बैटरी का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. अगर आप कार नहीं चला रहे हैं तो समय-समय पर बैटरी की जांच जरूर करते रहें. अगर कार कई महीनों तक नहीं चलेगी तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अलग करने पर विचार किया जा सकता है. अगर हो सके तो कुछ हफ्तों में एक बार कार स्टार्ट जरूर कर लेनी चाहिए.

2. इंजन ऑयल की करें जांच

कार को लंबे समय के लिए पार्क करने से पहले सभी जरूरी फ्लूइड्स को जांचना जरूरी है. इसके लिए आपको सबसे पहले इंजन ऑयल का लेवल चेक कर लेना चाहिए साथ ही साथ कूलेंट और ब्रेक फ्लूइड को भी देखना चाहिए कि उनमें पर्याप्त फ्लूड है भी या नहीं. अगर सर्विस का समय पास आ रहा है तो पहले सर्विस करवा लेना बेहतर हो सकता है.

3. समय-समय पर कार स्टार्ट करें

अगर आप कार को लंबे समय तक नहीं वाले हैं तो कम से कम कुछ दिनों के अंतराल में इसे स्टार्ट जरूर कर लेना चाहिए. हर 10–15 दिन में एक बार इंजन स्टार्ट करें. दरअसल, ऐसा करने से बैटरी, इंजन और अन्य सिस्टम एक्टिव रहते हैं. इसलिए ऐसा करना जरूरी माना जाता है.