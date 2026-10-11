Mobile Tips: फोन में पानी चले जाने पर सबसे पहले क्या करें? जानिए मोबाइल को खराब होने से बचाने के आसान तरीके

Mobile Tips: ऑनलाइन पेमेंट करने से लेकर जरूरी दस्तावेज रखने, ऑफिस का काम करने, फोटो और वीडियो बनाने तथा परिवार और लगभग हर काम के लिए मोबाइल फोन की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर अचानक आपका महंगा स्मार्टफोन पानी में गिर जाए, बारिश में भीग जाए या गलती से उस पर पानी गिर जाए, तो परेशानी होना स्वाभाविक है. कई लोग ऐसी स्थिति में घबराकर तुरंत फोन को ऑन करने, चार्जिंग पर लगाने या उसे सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करने लगते हैं. लेकिन ये तरीके मोबाइल को ठीक करने के बजाय उसके अंदरूनी हिस्सों को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं.

इनमें नमी पहुंचने पर शॉर्ट सर्किट, चार्जिंग की समस्या, स्पीकर की आवाज खराब होने या स्क्रीन में गड़बड़ी जैसी परेशानियां हो सकती हैं. कई बार फोन पानी में गिरने के तुरंत बाद सही तरीके से काम करता रहता है, लेकिन अंदर मौजूद नमी के कारण कुछ समय बाद खराबी सामने आती है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

1. फोन को तुरंत चार्जिंग पर न लगाएं

मोबाइल में पानी जाने के बाद सबसे बड़ी गलतियों में से एक उसे चार्जिंग पर लगा देना है. आमतौर पर जब फोन पानी में भीग जाता है, तो उसके चार्जिंग पोर्ट में नमी रह सकती है. ऐसी स्थिति में चार्जर लगाने से कनेक्टर या चार्जिंग सर्किट को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है. अगर फोन में नमी का अलर्ट दिखाई दे रहा है, तो उसे नजरअंदाज न करें. चार्जिंग पोर्ट को सुखाने के लिए किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल भी न करें.

2. फोन का कवर और बाहर लगी एक्सेसरीज हटा दें

पानी में भीगने के बाद स्मार्टफोन का कवर, बाहरी केस और अन्य आसानी से हटाई जा सकने वाली एक्सेसरीज निकाल दें. कई बार फोन के कवर और किनारों के बीच पानी जमा रह जाता है, जिससे नमी लंबे समय तक बनी रह सकती है. कवर हटाने के बाद मुलायम, सूखे और साफ कपड़े से फोन की बाहरी सतह को हल्के हाथों से पोंछें. स्क्रीन, पिछले हिस्से और किनारों पर मौजूद पानी को धीरे-धीरे साफ करें.

3. हेयर ड्रायर का इस्तेमाल न करें