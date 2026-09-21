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Mobile Theft: मोबाइल चोरी या गुम हो जाए सबसे पहले क्या करें? तुरंत करें ये काम नहीं तो बैंक अकाउंट और पर्सनल डेटा भी हो सकता है लीक

इसलिए अगर आपका स्मार्टफोन चोरी हो गया है तो ऐसे में आपको बिना देर किए कुछ जरूरी काम करने चाहिए. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 21, 2026 1:33:24 PM IST

Mobile Theft: मोबाइल चोरी या गुम हो जाए सबसे पहले क्या करें? तुरंत करें ये काम नहीं तो बैंक अकाउंट और पर्सनल डेटा भी हो सकता है लीक


Mobile Theft: आज के समय में मोबाइल फोन अगर थोड़ी देर के लिए भी काम करना बंद कर दे या फिर चोरी हो जाए तो ऐसे में सभी जरूरी काम ठप हो जाते हैं. बात केवल जरूरी काम तक ही नहीं है बल्कि, आजकल स्मार्टफोन में प्राइवेट फोटो और कई बैंकिंग ऐप्स और अकाउंट से जुड़ी डिटेल रहती हैं. कई बार ऐसी स्थिति में आपकी फाइनेंशियल डिटेल भी लीक हो सकती हैं. खासकर अगर फोन बिना लॉक के है या उसमें ऐसा पासवर्ड लगा हुआ है, जिसे ट्रैक कर पाना मुश्किल हो तो ऐसे में कई बार साइबर अपराधी आपकी बैंकिंग ऐप्स तक भी पहुंच सकते हैं.
इसलिए अगर आपका स्मार्टफोन चोरी हो गया है तो ऐसे में आपको बिना देर किए कुछ जरूरी काम करने चाहिए. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में. 

1. लोकेशन ट्रैक करें 

अगर आपका स्मार्टफोन चोरी हो गया है तो ऐसे में आपको उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करनी चाहिए. एंड्रॉइड फोन में गूगल की डिवाइस-फाइंडिंग सुविधा और iPhone में ऐप्पल की Find My डिवाइस की सुविधा का इस्तेमाल करके मोबाइल की लोकेशन देखने की कोशिश की जा सकती है. अगर फोन ऑनलाइन है और लोकेशन मौजूद है, तो इससे डिवाइस की स्थिति का अंदाजा मिल सकता है. 

2. SIM कार्ड को तुरंत ब्लॉक कराएं

मोबाइल चोरी होने के बाद SIM कार्ड को नजरअंदाज करने के बजाय आपको तत्काल रूप से बंद करा देना चाहिए. आपके मोबाइल नंबर से OTP, कॉल और दूसरे जरूरी अकाउंट जुड़े हो सकते हैं. इसलिए अपने मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से संपर्क करके SIM को ब्लॉक कराने और जरूरत पड़ने पर उसी नंबर का नया SIM ले लें. इससे आपकी सभी जरूरी चीजें फोन के अंदर सुरक्षित रहेंगी. 

3. बैंक और UPI सेवाओं पर तुरंत नजर डालें 

अगर आपके फोन में बैंकिंग ऐप, UPI ऐप आदि मौजूद हैं तो फोन चोरी होने के बाद इनपर सबसे पहले ध्यान देना जरूरी हो जाता है. इसके लिए आपको अपने बैंक की आधिकारिक हेल्पलाइन पर कॉल करके बैंकिंग ऐप्स की सेवाओं को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए. अगर आपको किसी अनधिकृत ट्रांजैक्शन का पता चलता है, तो उसे तुरंत बैंक को रिपोर्ट करें. UPI या बैंकिंग से जुड़ी समस्या होने पर आधिकारिक शिकायत प्रक्रिया का इस्तेमाल करें और किसी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, PIN या पासवर्ड शेयर करने से बचें. 

Tags: mobile theft
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