Laptop Water Damage: लैपटॉप पर गलती से गिर गया पानी? तुरंत करें ये काम, छोटी सी समझदारी बचा सकती है हजारों रुपये

Laptop Water Damage: आज के समय में लैपटॉप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. ऑफिस का काम हो, ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग या फिर इंटरनेट पर जरूरी जानकारी जुटाना, इन सभी कामों के लिए लोग घंटों लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं. कई बार काम करते समय लोग लैपटॉप के पास ही पानी की बोतल, चाय, कॉफी या जूस रख लेते हैं. ऐसी स्थिति में जरा सी लापरवाही के कारण लिक्विड लैपटॉप के कीबोर्ड, टचपैड या दूसरे हिस्सों में पहुंच सकता है. पहली नजर में यह छोटी सी घटना लग सकती है, लेकिन अगर पानी डिवाइस के अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स तक पहुंच जाए, तो लैपटॉप को गंभीर नुकसान हो सकता है.

लैपटॉप पर पानी गिरने के बाद सबसे बड़ी गलती घबराहट में गलत कदम उठाना है. कुछ लोग तुरंत लैपटॉप को दोबारा चालू करके चेक करने लगते हैं कि वह काम कर रहा है या नहीं, जबकि कुछ लोग उसे चार्जिंग पर लगाकर देखते हैं.

सबसे पहले लैपटॉप को बंद करें

अगर लैपटॉप चालू है और उस पर पानी गिर गया है, तो सबसे पहले उसे बंद करना जरूरी है. अगर डिवाइस सामान्य तरीके से सुरक्षित रूप से बंद किया जा सकता है, तो तुरंत शटडाउन करें. लेकिन अगर पानी काफी मात्रा में गिरा है, लैपटॉप से धुआं निकल रहा है, चिंगारी दिखाई दे रही है या बिजली का खतरा लग रहा है, तो उसे छूने की कोशिश न करें. पानी गिरने के बाद लैपटॉप को इस्तेमाल करते रहना नुकसान बढ़ा सकता है.

चार्जर और दूसरे कनेक्शन हटा दें