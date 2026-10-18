Laptop Water Damage: लैपटॉप पर गलती से गिर गया पानी? तुरंत करें ये काम, छोटी सी समझदारी बचा सकती है हजारों रुपये

0
Laptop Water Damage: आज के समय में लैपटॉप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. ऑफिस का काम हो, ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग या फिर इंटरनेट पर जरूरी जानकारी जुटाना, इन सभी कामों के लिए लोग घंटों लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं. कई बार काम करते समय लोग लैपटॉप के पास ही पानी की बोतल, चाय, कॉफी या जूस रख लेते हैं. ऐसी स्थिति में जरा सी लापरवाही के कारण लिक्विड लैपटॉप के कीबोर्ड, टचपैड या दूसरे हिस्सों में पहुंच सकता है. पहली नजर में यह छोटी सी घटना लग सकती है, लेकिन अगर पानी डिवाइस के अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स तक पहुंच जाए, तो लैपटॉप को गंभीर नुकसान हो सकता है.
लैपटॉप पर पानी गिरने के बाद सबसे बड़ी गलती घबराहट में गलत कदम उठाना है. कुछ लोग तुरंत लैपटॉप को दोबारा चालू करके चेक करने लगते हैं कि वह काम कर रहा है या नहीं, जबकि कुछ लोग उसे चार्जिंग पर लगाकर देखते हैं.
सबसे पहले लैपटॉप को बंद करें
अगर लैपटॉप चालू है और उस पर पानी गिर गया है, तो सबसे पहले उसे बंद करना जरूरी है. अगर डिवाइस सामान्य तरीके से सुरक्षित रूप से बंद किया जा सकता है, तो तुरंत शटडाउन करें. लेकिन अगर पानी काफी मात्रा में गिरा है, लैपटॉप से धुआं निकल रहा है, चिंगारी दिखाई दे रही है या बिजली का खतरा लग रहा है, तो उसे छूने की कोशिश न करें. पानी गिरने के बाद लैपटॉप को इस्तेमाल करते रहना नुकसान बढ़ा सकता है.
चार्जर और दूसरे कनेक्शन हटा दें
लैपटॉप पर पानी गिरने के तुरंत बाद चार्जिंग केबल, यूएसबी डिवाइस, माउस और अन्य बाहरी एक्सेसरीज को डिस्कनेक्ट करना चाहिए, बशर्ते ऐसा करना सुरक्षित हो. अगर चार्जर या आसपास के हिस्से गीले हैं, तो उन्हें छूने से बचें. पहले बिजली के स्रोत को सुरक्षित तरीके से बंद करें या प्लग निकालने के लिए किसी योग्य व्यक्ति की मदद लें. चार्जिंग के दौरान लैपटॉप में बिजली का प्रवाह जारी रहता है. ऐसे में पानी और बिजली का संपर्क डिवाइस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. इसलिए लैपटॉप को चार्जिंग पर छोड़ना या यह जांचने के लिए चार्जर लगाना कि बैटरी काम कर रही है या नहीं, नुकसान बढ़ा सकता है.