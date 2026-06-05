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अगर आपकी कार से हो जाए किसी का एक्सीडेंट, तो क्या उठाना चाहिए पहला कदम? क्या करना रहेगा सही

अक्सर देखा जाता है कि दुर्घटना के बाद लोग घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में ऐसे कदम उठा लेते हैं, जो बाद में उनके लिए कानूनी या आर्थिक परेशानी का कारण बन सकते हैं. कुछ लोग मौके से भागने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ एक्सीडेंट होने पर मदद करते हैं. लेकिन, इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए चलिए जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 5, 2026 8:53:14 PM IST

अगर आपकी कार से हो जाए किसी का एक्सीडेंट, तो क्या उठाना चाहिए पहला कदम? क्या करना रहेगा सही


सड़क पर कार चलाते समय हर चालक की कोशिश होती है कि वह सुरक्षित तरीके से ड्राइव करे और किसी भी तरह के एक्सीडेंट के होने से बचाए. लेकिन, कई बार पूरी सावधानी बरतने के बावजूद सड़क पर अचानक ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जिनकी वजह से दुर्घटना हो सकती है. चाहे कारण आपकी गलती हो, सामने वाले वाहन की लापरवाही हो या फिर सड़क की खराब स्थिति, एक्सीडेंट होने के बाद की गई कार्रवाई आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. इसलिए ऐसे में ड्राइविंग करते समय आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए.

अक्सर देखा जाता है कि दुर्घटना के बाद लोग घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में ऐसे कदम उठा लेते हैं, जो बाद में उनके लिए कानूनी या आर्थिक परेशानी का कारण बन सकते हैं. कुछ लोग मौके से भागने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ एक्सीडेंट होने पर मदद करते हैं. लेकिन, इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए चलिए जानते हैं. 

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घायल की मदद करें

अगर आपकी कार से कोई एक्सीडेंट हो गया है और कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल हुआ है, तो उसकी सुरक्षा और इलाज की जिम्मेदारी भी कहीं न कहीं आपकी होती है. इसलिए ऐसी स्थिति में आपको घायल व्यक्ति की स्थिति देखते हुए उसके लिए तुरंत एम्बुलेंस बुलानी चाहिए. गंभीर चोट होने पर उसे जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करें. ऐसे में आपको घबराना नहीं है. 

पुलिस को दें जानकारी 

अगर आपकी कार से कोई एक्सीडेंट हो गया है तो ऐसे में आपको पुलिस को बिना देरी किए जानकारी देनी चाहिए. ऐसे में आपके लिए दुर्घटना के बाद संबंधित अधिकारियों को सूचना देना जरूरी हो जाता है ताकि आगे चलकर कोई विवाद न हो. इसके लिए आपको आपातकालीन सहायता के लिए 112 पर कॉल करना चाहिए. अगर एक्सीडेंट ज्यादा तेज हुआ है तो ऐसे में पुलिस को तुरंत जानकारी दें. 

कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए?

कार से एक्सीडेंट हो जाने के बाद आपको कुछ गल तियां करने से बचना चाहिए. ऐसे में आपको मौके से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. ऐसा करना 
कानूनी रूप से गंभीर समस्या पैदा कर सकता है. ऐसी स्थिति में घायल व्यक्ति को अनदेखा न करें. ऐसे में आपको पुलिस या फिर बीमा कंपनी को गलत जानकारी देने से बचना चाहिए. 

Tags: Auto News
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