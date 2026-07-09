क्या होता है XP100 पेट्रोल? क्या vaakai ये 100% इथेनॉल-मुक्त है? कैसे कर सकते हैं अपनी कार में इसका इस्तेमाल

XP100 Petrol: भारत में 1 अप्रैल 2026 से E20 फ्यूल यानि Ethanol Blended पेट्रोल को लागू कर दिया गया है. अब आपको गाड़ियों में सामान्य पेट्रोल की जगह पर ई-20 पेट्रोल भरवाना होगा. लेकिन, बहुत से लोगों के लिए एथेनॉल युक्त पेट्रोल डलवाना एक चिंता का विषय बना हुआ है. हालांकि, कुछ लोग इसे अच्छा और गाड़ियों के लिए बेहतर भी मान रहे हैं. लेकिन, कुछ लोग ई-20 पेट्रोल को लेकर जमकर विरोध किया है. देखा जाए तो आपकी गाड़ी 2022 के बाद की है तो फिलहाल आपको कोई चिंता नहीं, लेकिन उसके पहले की गाड़ियों के लिए E20 चिंता ही है क्योंकि वो तो E10 के हिसाब से बनी हैं.

हालांकि, कुछ गाड़ियों में ई20 पेट्रोल डालने से माइलेज की समस्या देखी गई है. देशभर में E20 पेट्रोल के बीच अब XP100 फ्यूल की चर्चा तेज है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

क्या है XP100 पेट्रोल?

इन दिनों XP100 पेट्रोल को लेकर काफी चर्चा है कि आखिर यह कौन सा पेट्रोल है और क्या यह वास्तव में 100 फीसदी एथेनॉल फ्री फ्यूल है या नहीं. दरअसल, XP100 पेट्रोल इंडियन ऑयल का प्रीमियम और इथेनॉल-फ़्री फ़्यूल है, जिसे साल 2020 में लॉन्च किया गया था. एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह पेट्रोल पूरी तरह से एथेनॉल मुक्त है. इसमें इथेनॉल की एक बूंद भी नहीं है. XP100 की ऑक्टेन रेटिंग 100 है. इसे खासतौर पर लग्जरी सेडान, सुपर बाइकस और सुपरकारों के लिए बनाया गया है. इसे डालने से वाहनों की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है. इंडियन ऑयल के मुताबिक XP100 की बेहतरीन एंटी-नॉक खूबियां इंजन की पावर को बढ़ाती हैं, जिससे कार को काफी पावर मिलती है.

क्या कार में XP100 पेट्रोल डाल सकते हैं?

जी हां, XP100 पेट्रोल को कार में डाला जा सकता है. हालांकि, यह पेट्रोल सामान्य फ्यूल के मुकाबले ज्यादा महंगा है. दिल्ली में इसका दाम 167.35 रुपये प्रति लीटर है. हालांकि, अगर आप इसे हैचबैक या फिर अन्य तरह की कारों में डलवाना चाहते हैं तो ऐसे में एक बार एक्सपर्ट की राय जरूर लें.