Wi-Fi को हिंदी में क्या कहा जाता है? जानकर रह जाएंगे हैरान

Wi-Fi Hindi Name: यह एक वायरलेस डिवाइस है जिससे आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या स्मार्ट टीवी को आसानी से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: September 25, 2025 4:40:11 PM IST

Wi-Fi Hindi Name: वाई-फ़ाई (Wi-Fi) एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक है जो वायरलेस हाई-स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है. एक आम गलतफहमी यह है कि वाई-फ़ाई शब्द “वायरलेस फिडेलिटी” का संक्षिप्त रूप है, हालाकि वाई-फ़ाई एक ट्रेडमार्क वाला शब्द है जो IEEE 802.11x मानकों को संदर्भित करता है. लेकिन क्या आपको पता है कि वाई-फ़ाई (Wi-Fi) को हिंदी में क्या बोला जाता है? अगर नहीं तो चलिए इसके बारे में जानते हैं. 

Wi-Fi को हिंदी में क्या कहते हैं?

वाई-फ़ाई का हिंदी में कोई सीधा अनुवाद नहीं है, लेकिन इसे आमतौर पर वाई-फ़ाई ही कहा जाता है. तकनीकी रूप से, इसका मतलब वायरलेस फ़िडेलिटी है. इसकी सबसे खास बात यह है कि यह आपको किसी भी डिवाइस को वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने की सुविधा देता है. यह एक वायरलेस डिवाइस है जिससे आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या स्मार्ट टीवी को आसानी से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं.

कैसे काम करता है Wi-Fi?

वाई-फ़ाई राउटर हवा के ज़रिए सिग्नल भेजता है और आपका मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप उन्हें ग्रहण कर लेता है. एक बार जब आपका डिवाइस इन सिग्नलों को प्राप्त कर लेता है, तो आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. वाई-फ़ाई सिग्नल मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क सिग्नल की तरह ही काम करते हैं. चूँकि वाई-फ़ाई को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए तारों की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आप इसे अपने घर में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

वायरलेस नेटवर्क के प्रकार? 

वायरलेस नेटवर्क चार तरीके के होते हैं, जिनका नाम वायरलेस LAN, वायरलेस MAN, वायरलेस PAN और वायरलेस WAN है. हर प्रकार अपनी सीमा और कनेक्टिविटी जरूरतों के आधार पर यूनिक है और इसका इस्तेमाल खास एप्लीकेशन्स और मामलों के लिए किया जाता.

