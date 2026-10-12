Car Parking Tips: ढलान पर कार पार्क करते समय भूलकर भी न करें ये गलती, वरना अपने आप लुढ़क सकती है गाड़ी, जानें सही तरीका

Car Parking Tips: कार चलाते समय जितना जरूरी ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, उतना ही जरूरी गाड़ी को सही तरीके से पार्क करना भी है. खासकर जब आपको अपनी कार किसी ढलान, पहाड़ी रास्ते या ऊंचाई वाली सड़क पर खड़ी करनी हो, तो थोड़ी सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है. कई लोग कार पार्क करते समय केवल हैंडब्रेक लगाकर निश्चिंत हो जाते हैं, जबकि सुरक्षित पार्किंग के लिए कुछ दूसरी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है.

अगर पार्किंग ब्रेक ठीक से नहीं लगा है या कार को गलत तरीके से खड़ा किया गया है, तो गाड़ी के खिसकने या लुढ़कने का खतरा पैदा हो सकता है. मैदानी इलाकों में कार पार्क करना अपेक्षाकृत आसान लग सकता है, लेकिन ढलान पर स्थिति अलग होती है. चलिए जानते हैं इसके सही तरीके के बारे में.

हैंडब्रेक लगाना न भूलें

ढलान पर कार पार्क करते समय सबसे जरूरी काम पार्किंग ब्रेक लगाना है. आम बोलचाल में इसे हैंडब्रेक भी कहा जाता है. इसका काम गाड़ी को पार्क करने के बाद स्थिर रखने में मदद करना है. अगर आप ढलान पर कार खड़ी करके पार्किंग ब्रेक लगाना भूल जाते हैं, तो गाड़ी के खिसकने का खतरा बढ़ सकता है. कार रोकने के बाद पहले फुटब्रेक दबाकर गाड़ी को पूरी तरह स्थिर करें. इसके बाद पार्किंग ब्रेक को ठीक से सक्रिय करें.

मैनुअल कार को सही गियर में पार्क करें