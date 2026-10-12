Home > टेक - ऑटो > Car Parking Tips: ढलान पर कार पार्क करते समय भूलकर भी न करें ये गलती, वरना अपने आप लुढ़क सकती है गाड़ी, जानें सही तरीका

Car Parking Tips: ढलान पर कार पार्क करते समय भूलकर भी न करें ये गलती, वरना अपने आप लुढ़क सकती है गाड़ी, जानें सही तरीका

अगर पार्किंग ब्रेक ठीक से नहीं लगा है या कार को गलत तरीके से खड़ा किया गया है, तो गाड़ी के खिसकने या लुढ़कने का खतरा पैदा हो सकता है. मैदानी इलाकों में कार पार्क करना अपेक्षाकृत आसान लग सकता है, लेकिन ढलान पर स्थिति अलग होती है. चलिए जानते हैं इसके सही तरीके के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: October 12, 2026 8:17:24 PM IST

Car Parking Tips: ढलान पर कार पार्क करते समय भूलकर भी न करें ये गलती, वरना अपने आप लुढ़क सकती है गाड़ी, जानें सही तरीका


Car Parking Tips: कार चलाते समय जितना जरूरी ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, उतना ही जरूरी गाड़ी को सही तरीके से पार्क करना भी है. खासकर जब आपको अपनी कार किसी ढलान, पहाड़ी रास्ते या ऊंचाई वाली सड़क पर खड़ी करनी हो, तो थोड़ी सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है. कई लोग कार पार्क करते समय केवल हैंडब्रेक लगाकर निश्चिंत हो जाते हैं, जबकि सुरक्षित पार्किंग के लिए कुछ दूसरी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है.
अगर पार्किंग ब्रेक ठीक से नहीं लगा है या कार को गलत तरीके से खड़ा किया गया है, तो गाड़ी के खिसकने या लुढ़कने का खतरा पैदा हो सकता है. मैदानी इलाकों में कार पार्क करना अपेक्षाकृत आसान लग सकता है, लेकिन ढलान पर स्थिति अलग होती है. चलिए जानते हैं इसके सही तरीके के बारे में. 

हैंडब्रेक लगाना न भूलें

ढलान पर कार पार्क करते समय सबसे जरूरी काम पार्किंग ब्रेक लगाना है. आम बोलचाल में इसे हैंडब्रेक भी कहा जाता है. इसका काम गाड़ी को पार्क करने के बाद स्थिर रखने में मदद करना है. अगर आप ढलान पर कार खड़ी करके पार्किंग ब्रेक लगाना भूल जाते हैं, तो गाड़ी के खिसकने का खतरा बढ़ सकता है. कार रोकने के बाद पहले फुटब्रेक दबाकर गाड़ी को पूरी तरह स्थिर करें. इसके बाद पार्किंग ब्रेक को ठीक से सक्रिय करें. 

मैनुअल कार को सही गियर में पार्क करें

अगर आपके पास मैनुअल गियरबॉक्स वाली कार है, तो ढलान पर पार्किंग के समय गियर का सही इस्तेमाल करना जरूरी है. केवल गाड़ी को न्यूट्रल में छोड़कर पार्किंग ब्रेक पर निर्भर रहना सही तरीका नहीं है. वाहन निर्माता के निर्देशों के अनुसार कार को गियर में छोड़ना अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर सकता है. आमतौर पर, आगे की ओर चढ़ती सड़क पर खड़ी कार को पहले गियर में और नीचे की ओर ढलान पर खड़ी कार को रिवर्स गियर में छोड़ने की सलाह दी जाती है. 

Tags: Car Parking Tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मनीषा रानी का नवरात्रि लुक वायरल

October 11, 2026

सौंदस मौफकीर ने बीच पर दिखाया ग्लैमरस लुक

October 11, 2026

अमिताभ बच्चन की 5 बेस्ट फिल्में

October 11, 2026

अमिताभ बच्चन की जिंदगी की दिलचस्प बातें

October 11, 2026

तनुश्री के सपोर्ट में उतरीं सिंगर चिन्मयी श्रीपदा

October 10, 2026

Navratri 2026: मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नोट...

October 10, 2026
Car Parking Tips: ढलान पर कार पार्क करते समय भूलकर भी न करें ये गलती, वरना अपने आप लुढ़क सकती है गाड़ी, जानें सही तरीका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Car Parking Tips: ढलान पर कार पार्क करते समय भूलकर भी न करें ये गलती, वरना अपने आप लुढ़क सकती है गाड़ी, जानें सही तरीका
Car Parking Tips: ढलान पर कार पार्क करते समय भूलकर भी न करें ये गलती, वरना अपने आप लुढ़क सकती है गाड़ी, जानें सही तरीका
Car Parking Tips: ढलान पर कार पार्क करते समय भूलकर भी न करें ये गलती, वरना अपने आप लुढ़क सकती है गाड़ी, जानें सही तरीका
Car Parking Tips: ढलान पर कार पार्क करते समय भूलकर भी न करें ये गलती, वरना अपने आप लुढ़क सकती है गाड़ी, जानें सही तरीका
Car Parking Tips: ढलान पर कार पार्क करते समय भूलकर भी न करें ये गलती, वरना अपने आप लुढ़क सकती है गाड़ी, जानें सही तरीका