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अलग-अलग रंग के क्यों होते हैं FASTag? बैंगनी ऑरेंज या पीला हाइवे पर सफर करने के कौन सा सही

ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर इन रंगों का मतलब क्या है और कौन-सा FASTag किस वाहन के लिए सही माना जाता है. चलिए जानते हैं इसके पीछे के लॉजिक के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: May 20, 2026 2:28:27 PM IST

अलग-अलग रंग के क्यों होते हैं FASTag? बैंगनी ऑरेंज या पीला हाइवे पर सफर करने के कौन सा सही


FASTag Colors: देश में रोजाना हजारों लाखों लोग हाइवे के जरिए यात्रा करते हैं. टोल प्लाजा पर लंबी कतारों से छुटकारा पाने और सफर को और आसान बनाने के लिए FASTag काफी जरूरी माना जाता है. FASTag एक सुविधाजनक चीज है, जो आमतौर पर हाइवे पर अनिवार्य माना जाता है. डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई यह व्यवस्था वाहनों के लिए काफी जरूरी है. लेकिन, अक्सर आपने देखा होगा कि वाहनों में अलग-अलग रंगों वाले FASTag दिखाई देते हैं. कुछ लोग ऑरेंज तो कुछ पीला और बैंगनी रंग का फास्टैग लगाते हैं. ऐसे में यह लोगों के बीच एक कंफ्यूजन पैदा करता है कि आखिर उनके लिए कौन सा FASTag लगाना जरूरी होता है.

ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर इन रंगों का मतलब क्या है और कौन-सा FASTag किस वाहन के लिए सही माना जाता है. चलिए जानते हैं इसके पीछे के लॉजिक के बारे में. 

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गाड़ी के रंगों के हिसाब से होते हैं फास्टैग?

ऑटो एक्सपर्ट्स के जानकारों की मानें तो फास्टैग गाड़ियों के कलर यानि रंगों के हिसाब से होता है. फास्टैग आपके वाहन के आकार पर निर्भर करता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टोल सिस्टम और टोल प्लाजा द्वारा वाहनों की पहचान की जा सके. दरअसल, ट्रक,बस, जेसीबी और अन्य बड़े वाहनों के लिए अलग फास्टैग होते हैं और छोटी कारों और लाइट व्हीकल्स के लिए फास्टैग अलग होता है. 

कौन से वाहन में किस कलर का फास्टैग? 

देखा जाए तो फास्टैग का रंग वाहनों में क्लास के आधार पर निर्धारित किया गया है. क्लास 4 में बैंगनी या वॉयलेट टैगका इस्तेमाल किया जाता है. वहीं, क्लास 5 में नारंगी या ऑरेंज टैग, जोकि यह हल्के कमर्शियल वाहनों जैसे छोटे ट्रकों या मिनी बसों के लिए होते हैं. क्लास 6 में पीला या येलो टैग होता है, जो खासतौर पर 3-एक्सल वाले कमर्शियल वाहनों और बड़ी बसों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो क्लास 7 में हरा टैग लगा होता है और यह टैग केवल 2-एक्सल वाली बड़ी बसों में लगाया जाता है. 

Tags: FASTag Colors
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