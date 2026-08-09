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Suspension vs Spring: कार में सस्पेंशन और कमानी का क्या है? कैसे करते हैं काम, क्या है दोनों में अंतर

आसान भाषा में समझें तो Spring सस्पेंशन सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है, जबकि Suspension एक पूरा सिस्टम है, जिसमें Spring के साथ Shock Absorber और अन्य चीजें भी रहती हैं.

By: Kunal Mishra | Published: August 9, 2026 6:25:20 PM IST

Suspension vs Spring: कार में सस्पेंशन और कमानी का क्या है? कैसे करते हैं काम, क्या है दोनों में अंतर


Suspension vs Spring: जब भी कार की राइड क्वालिटी, गड्ढों में झटके या खराब सड़क पर गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात होती है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि कार का सस्पेंशन अच्छा है या खराब. वहीं, कई लोग कमानी यानी Spring को ही सस्पेंशन समझ लेते हैं. जबकि, ऐसा बिलकुल नहीं होता है. दरअसल, दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन इनका काम बिल्कुल एक जैसा नहीं होता. कार को सड़क पर स्थिर रखने, गड्ढों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों के झटकों को संभालने के साथ ही साथ टायर को सड़क के संपर्क में बनाए रखने और यात्रियों को आरामदायक सफर देने में सस्पेंशन सिस्टम के कई हिस्से मिलकर काम करते हैं.
आसान भाषा में समझें तो Spring सस्पेंशन सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है, जबकि Suspension एक पूरा सिस्टम है, जिसमें Spring के साथ Shock Absorber और अन्य चीजें भी रहती हैं. 

क्या होता है Suspension?  

आसान शब्दों में समझें तो कार का Suspension एक पूरा मैकेनिकल सिस्टम है, जिसका काम पहियों को कार की बॉडी और चेसिस से जोड़कर रखना साथ ही सड़क की समस्याओं को कंट्रोल करना होता है. जब कार किसी गड्ढे से गुजरती है तो पहिया ऊपर-नीचे होता है. अगर पहिया सीधे कार की बॉडी से जुड़ा होता, तो हर गड्ढे का झटका सीधे केबिन तक पहुंचता. Suspension System इस मूवमेंट को नियंत्रित करता है और कार की बॉडी को स्थिर रखने में मदद करता है. इन सभी का डिजाइन कार के वजन, आकार और इस्तेमाल के हिसाब से किया जाता है. 

Spring यानी कमानी क्या होती है?

Spring सस्पेंशन सिस्टम का वह हिस्सा है, जो वजन को सपोर्ट करने और पहिए के ऊपर-नीचे होने के दौरान ऊर्जा को स्टोर करने में बेहद जरूरी भूमिका निभाता है. जब कार किसी गड्ढे से गुजरती है तो पहिया ऊपर की ओर जाता है. इस दौरान Spring दबती या सिकुड़ती है. सड़क की स्थिति बदलने के बाद Spring अपनी सामान्य स्थिति में वापस आने की कोशिश करती है. 

Tags: Suspension vs Spring
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