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AWD vs 4WD: ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव में क्या है अंतर? किसे खरीदना रहेगा सही, किसमें मिलेगा बेहतर राइडिंग कंफर्ट

अगर आप ऑफरोडिंग के शौकीन हैं या फिर खराब रास्तों पर रहते हैं तो आपके लिए इन दोनों गाड़ियों के बीच अंतर समझना जरूरी है. चलिए आपको विस्तार से दोनों काों के बीच के अंतर के बारे में बताते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 21, 2026 2:29:33 PM IST

AWD vs 4WD: ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव में क्या है अंतर? किसे खरीदना रहेगा सही, किसमें मिलेगा बेहतर राइडिंग कंफर्ट


AWD vs 4WD comparision: कार खरीदते समय ज्यादातर लोग इंजन, माइलेज, फीचर्स और कीमत पर ध्यान देते हैं, लेकिन ड्राइव सिस्टम भी गाड़ी की परफॉर्मेंस और सुरक्षा का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है. आपे अक्सर सुना होगा कि ऑफरोडिंग के लिए लोग 4-4 गाड़ियां लेते हैं. लेकिन, SUV या ऑफ-रोडिंग गाड़ियों की बात आती है तो AWD (All-Wheel Drive) और 4WD (Four-Wheel Drive) का नाम जरूर आता है. कई बार लोग दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में इन दोनों तकनीकों में काफी अंतर होता है.

अगर आप ऑफरोडिंग के शौकीन हैं या फिर खराब रास्तों पर रहते हैं तो आपके लिए इन दोनों गाड़ियों के बीच अंतर समझना जरूरी है. चलिए आपको विस्तार से दोनों काों के बीच के अंतर के बारे में बताते हैं. 

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क्या होता है AWD (All-Wheel Drive)

AWD यानी ऑल व्हील ड्राइव एक ऐसा सिस्टम है, जिसमें कार के चारों पहियों तक जरूरत के हिसाब से अपने आप पावर पहुंचती रहती है. इस टेक्नोलॉजी के साथ कार के सभी पहियों में पावर की कमी महसूस नहीं होती है. कई बार गाड़ी हॉफ AWD में होती है, जिसमें कार के केवल दो पहुयों में ही पावर पहुंचती है, जोकि या तो आगे या फिर पीछे के टायरों तक पहुंचेगी. यह पूरी तरह ऑटोमैटिक तकनीक पर काम करता है और ड्राइवर को अलग से किसी मोड को चुनने की जरूरत नहीं होती है. 

क्या होता है 4WD (Four-Wheel Drive)

4WD यानी फोर व्हील ड्राइव को आमतौर पर खराब या पहाड़ी रास्तों और ऑफ-रोडिंग के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें कार के चारों पहयों को पावर मिलती रहती है, जिससे कार में ज्यादा पावर आती है और कार ऑफरोडिंग करने में सक्षम बनती है. 4WD गाडियों में अलग से एक मोड का ऑप्शन होता है, जिसे एक्टिव करने के बाद आपकी कार 4WD यानि फोर व्हील ड्राइव पर काम करती है. 4WD सिस्टम में आमतौर पर दो मोड मिलते हैं, जिसमें लो-रेंज और हाई-रेंज शामिल हैं. 

किसमें मिलेगा बेहतर राइडिंग एक्सपीरिएंस? 

अगर आपका ज्यादातर सफर शहर, एक्सप्रेसवे और सामान्य सड़कों पर होता है, तो AWD सिस्टम आपको ज्यादा अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरिएंस दे सकता है. इसमें ड्राइवर को किसी और मोड में कार को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. वहीं, अगर आप ऑफ-रोडिंग करना चाहते हैं या फिर पहड़ी रास्तों पर रहते हैं तो ऐसे में आपके लिए 4WD सिस्टम ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है. 

Tags: AWD vs 4WD
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