क्या है Arohi Mim MMS विवाद, भारतीय यूजर्स को क्यों बनाया जा रहा निशाना? साइबर एक्सपर्ट्स ने जारी की चेतावनी

Arohi Mim MMS: आरोही मिम के ‘3 मिनट 24 सेकंड’ वीडियो की सर्च में अचानक हुई बढ़ोतरी ने फेक लीक, मैलवेयर ट्रैप और भारतीय यूज़र्स को टारगेट करने वाले सीमा पार डिजिटल घोटालों को लेकर नई चिंताएँ बढ़ा दी हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 20, 2026 8:00:26 PM IST

Arohi Mim viral video: भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तथाकथित 19 मिनट के वीडियो के अचानक वायरल होने के बाद घबराहट और उत्सुकता की एक नई लहर देखी जा रही है, जिसका कथित तौर पर आरोही मिम से संबंध है. इसने एक बार फिर सीमा पार गलत सूचना और भारतीय यूज़र्स को टारगेट करने वाले डिजिटल रूप से तैयार किए गए “लीक” अभियानों को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है.
 
यह विवाद, जिसे अब व्यापक रूप से आरोही मिम MMS विवाद के रूप में जाना जाता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिएटर्स से जुड़े पहले के वायरल एपिसोड जैसा ही है और इसने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और फैक्ट-चेकर्स से नई चेतावनियाँ जारी करवाई हैं.

वायरल होने का कारण

यह ताज़ा उछाल तब शुरू हुआ जब “19 मिनट के लीक हुए MMS” के अस्तित्व का दावा करने वाली पोस्ट इंस्टाग्राम, X, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर फैलने लगीं. कुछ ही घंटों में, भारतीय फीड्स रीपोस्ट, रिएक्शन वीडियो और संदिग्ध लिंक से भर गए, जो “पूरा क्लिप” देखने का वादा कर रहे थे.

भारतीय फीड्स क्यों प्रभावित हो रहे हैं?

डिजिटल विश्लेषकों का कहना है कि देश के बड़े सोशल मीडिया यूज़र बेस और उच्च एंगेजमेंट रेट के कारण भारतीय यूज़र मुख्य टारगेट हैं. पड़ोसी देशों से कथित तौर पर आने वाले कंटेंट को रणनीतिक रूप से सनसनीखेज कैप्शन और एल्गोरिदम-फ्रेंडली कीवर्ड का उपयोग करके भारतीय टाइमलाइन पर धकेला जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जा सके.

यह सब किस लिए है?

डिजिटल विशेषज्ञ और पर्यवेक्षक इस बात पर ज़ोर देते हैं कि आरोही मिम से जुड़ा कोई भी वेरिफाइड या असली “3 मिनट 24 सेकंड” का वीडियो नहीं है. इसके बजाय, यह ट्रेंड एक बड़े डिजिटल हनीट्रैप और उत्पीड़न इकोसिस्टम का हिस्सा लगता है, जहाँ महिलाओं – खासकर सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ – को मनगढ़ंत “लीक” कहानियों का इस्तेमाल करके बार-बार टारगेट किया जाता है.
 
इसी तरह के पैटर्न पहले भी टाइमस्टैम्प्ड क्लिकबेट ट्रेंड जैसे कि फातिमा जटोई से जुड़े 6 मिनट 39 सेकंड में देखे गए थे, जिनमें से सभी आखिरकार यूज़र्स को फेक लिंक, विज्ञापनों से भरे पेज, या मैलवेयर वाली साइटों पर ले गए.
 
विश्लेषकों का कहना है कि ये अभियान पूरी तरह से जिज्ञासा, शर्म और वायरल होने पर निर्भर करते हैं – कोई असली कंटेंट नहीं देते, सिर्फ़ जोखिम होता है – इसलिए ऐसे वायरल जाल में फँसने वाले यूज़र्स के लिए डिजिटल जागरूकता और लिंक पर संदेह करना बहुत ज़रूरी है.

‘लीक MMS’ की रणनीति

विशेषज्ञ ऐसे वायरल विवादों में एक दोहराए जाने वाले पैटर्न की ओर इशारा करते हैं: 19 मिनट, 3:24 या 6:39 जैसे निश्चित टाइमस्टैम्प, साथ ही लीक, प्राइवेट, या MMS जैसे भावनात्मक रूप से चार्ज किए गए शब्द. एनालिस्ट्स का कहना है कि यह फ़ॉर्मूला लोगों में जिज्ञासा जगाने, क्लिक्स बढ़ाने और एंगेजमेंट मेट्रिक्स को हाई रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
 
“जाल”/घोटाला: उनके नाम से झूठी तस्वीरें और वीडियो फैलाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें अपने दर्शकों को संबोधित करना पड़ा, और उन्होंने लोगों द्वारा AI का इस्तेमाल करके उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने पर निराशा व्यक्त की.
 
संदर्भ: इस ट्रेंड में गलत इरादे वाले लोग एडिटेड कंटेंट शेयर करते हैं ताकि यूज़र्स को लिंक पर क्लिक करने या वायरल कंटेंट खोजने के लिए बरगलाया जा सके जिसमें असल में वह नहीं होतीं, जिसे अक्सर सोशल मीडिया पर, खासकर TikTok और Facebook जैसे प्लेटफॉर्म पर, एक घोटाला या “जाल” कहा जाता है.

असली, नकली या AI?

साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स चेतावनी देते हैं कि आरोही मिम के नाम से सर्कुलेट हो रहे कई क्लिप या तो डिजिटल रूप से मैनिपुलेटेड हैं, AI-जेनरेटेड हैं, या पूरी तरह से असंबंधित वीडियो हैं जिन्हें ट्रैक्शन पाने के लिए गलत तरीके से टैग किया गया है.
 
पहले भी फातिमा जटोई के मामले में ऐसे ही दावे सामने आए थे, जिसमें लोगों ने सार्वजनिक रूप से कथित कंटेंट से किसी भी संबंध से इनकार किया था.

छिपे हुए साइबर जोखिम

सुरक्षा विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि कई पोस्ट जो यूज़र्स को “पूरा वीडियो देखने” के लिए कहते हैं, वे संदिग्ध वेबसाइटों, टेलीग्राम चैनलों या थर्ड-पार्टी ऐप्स पर ले जाते हैं. ये लिंक वायरल कंटेंट की आड़ में यूज़र्स को फ़िशिंग स्कैम, मैलवेयर इन्फेक्शन या डेटा चोरी के जोखिम में डाल सकते हैं.

आधिकारिक चेतावनी और फैक्ट-चेक

अधिकारियों और डिजिटल सुरक्षा समर्थकों ने यूज़र्स से बिना वेरिफ़ाई किए गए लिंक पर क्लिक करने या बिना पुष्टि किए गए दावों को आगे बढ़ाने से बचने का आग्रह किया है. वे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि ऐसा कंटेंट शेयर करने से न केवल गलत सूचना फैलती है, बल्कि गलत तरीके से फंसाए गए व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को भी गंभीर नुकसान हो सकता है.

बड़ा खतरा

आरोही मिम MMS विवाद इस बात पर प्रकाश डालता है कि एल्गोरिदम और जिज्ञासा से प्रेरित सनसनीखेज गलत सूचना, वेरिफ़ाई किए गए तथ्यों की तुलना में सोशल मीडिया पर तेज़ी से हावी हो सकती है. विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि सतर्कता और सोर्स वेरिफिकेशन के बिना, ऐसी डिजिटल घबराहट ज़्यादा बार होने की संभावना है – और ज़्यादा खतरनाक भी.

