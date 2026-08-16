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MCB क्या है और घरों में क्यों लगाई जाती है? बिजली के शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से कैसे बचाती है, समझें पूरा प्रोसेस

इन्हीं में से एक जरूरी उपकरण MCB यानी Miniature Circuit Breaker होता है. कई लोग इसे केवल बिजली गिरने या लाइट चले जाने से जोड़कर देखते हैं, जबकि इसका मेन काम बिजली से होने वाले शॉर्ट सर्केट को बचाना है.

By: Kunal Mishra | Published: August 16, 2026 7:48:01 PM IST

MCB क्या है और घरों में क्यों लगाई जाती है? बिजली के शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से कैसे बचाती है, समझें पूरा प्रोसेस


Tech Tips: आज के समय में हर घर में बिजली का कनेक्शन पहुंच चुका है. खासकर बिजली के बिना रह पाना काफी मुश्किल हो गया है. लेकिन बिजली जितनी जरूरी है, उतनी ही सावधानी भी जरूरी होती है. अक्सर कुछ चीजों को नजरअंदाज करने से घर में शॉर्ट सर्केट और ओवरलोडिंग का डर बना रहता है. वायरिंग में खराबी, अचानक ज्यादा करंट आने के साथ ही साथ बिजली का सिस्टम गर्म भी हो सकता है. आपने अपने घर के बिजली के मीटर या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास छोटे-छोटे स्विच जरूर देखे होंगे.

इन्हीं में से एक जरूरी उपकरण MCB यानी Miniature Circuit Breaker होता है. कई लोग इसे केवल बिजली गिरने या लाइट चले जाने से जोड़कर देखते हैं, जबकि इसका मेन काम बिजली से होने वाले शॉर्ट सर्केट को बचाना है.

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घर में MCB लगाने की जरूरत क्यों होती है?

घर की वायरिंग में अलग-अलग इलेक्ट्रिकल उपकरण जुड़े होते हैं. इनमें से किसी उपकरण में खराबी आने या तारों के बीच सीधा संपर्क होने पर करंट अचानक बढ़ सकता है. इस स्थिति में भी अगर बिजली की सप्लाई होती रहती है तो ऐसे में बिजली का तार काफी गर्म हो सकता है. इससे कई बार आग लगने का खतरा भी बढ़ सकता है. इसलिए ऐसी स्थिति को बचाने के लिए घर में MCB लगाने की जरूरत पड़ती है. MCB शॉर्ट सर्किट से बचाने में काफी मदद करता है. 

क्या MCB बिजली के झटके से बचाती है? 

जानकारी के मुताबिक MCB को मुख्य रूप से ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यह हर तरह के इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षा देने वाला उपकरण नहीं है. किसी व्यक्ति के शरीर से छोटा लीकेज करेंट गुजरने जैसी स्थिति में MCB जरूरी नहीं कि तुरंत ट्रिप करे. अगर बिजली का झटका तेजी से लगे तो MCB बिजली की सप्लाई को कट कर देती है, जिससे किसी को भी करेंट लगने का खतरा कम हो जाता है.

Tags: Tech Tips
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