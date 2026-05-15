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Instagram Instants Feature: क्या है इंस्टाग्राम का नया फीचर ‘Instants’? जानें इस्तेमाल करने का तरीका

Instagram Instant Feature: इंस्टाग्राम लवर्स के लिए एक खुशखबरी है. एक नया फीचर आया है जिसका नाम है 'Instants'. इस फीचर से आप आसानी से फोटो अपने दोस्तों को भेज सकते हैं और देखने के बाद फोटो गायब हो जाती है. आइए जानते हैं कि ये फीचर कैसे इस्तेमाल करें और साथ ही आगे अगर इसे बंद करना हो तो कैसे करें-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 15, 2026 11:31:05 AM IST

Instagram Instants Feature: क्या है इंस्टाग्राम का नया फीचर ‘Instants’? जानें इस्तेमाल करने का तरीका


Instagram Instants Feature: आज के समय में सोशल मीडिया की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है. लोग हर पल अपनी जिंदगी के छोटे-बड़े एक्सपीरिएंस दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं. इसी बदलती जरूरत को ध्यान में रखते हुए Instagram ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम है Instants. ये फीचर यूजर्स को तुरंत फोटो शेयर करने का नया और आसान तरीका देता है. खास बात ये है कि शेयर की गई तस्वीरें देखने के बाद गायब हो जाती हैं.

 क्या है Instagram Instants फीचर? (Instagram Instants Feature)

Instagram ने 13 मई को Instants फीचर लॉन्च किया. ये फीचर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बिना ज्यादा एडिटिंग और फिल्टर के अपनी असली तस्वीरें दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते है. Instants के जरिए भेजी गई फोटो केवल देखने तक सीमित रहती हैं. जैसे ही दोस्त फोटो देख लेते हैं, वो अपने आप हट जाती है. हालांकि, ये तस्वीरें यूजर के आर्काइव में एक साल तक सेव रहती हैं, ताकि बाद में उन्हें स्टोरी के रूप में दोबारा शेयर किया जा सके.

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Instants फीचर कैसे काम करता है? (How instagram instants works)

Instagram का ये नया फीचर इस्तेमाल करने में काफी आसान है. यूजर्स अपने खास दोस्तों या फॉलोअर्स के साथ तुरंत फोटो शेयर कर सकते हैं.

फोटो शेयर करने के बाद दोस्त उस पर रिएक्ट भी कर सकते हैं और रिप्लाई भी भेज सकते हैं. सभी जवाब सीधे इंस्टाग्राम डीएम (Direct Messages) में पहुंचते हैं.

 Instagram Instants इस्तेमाल करने का तरीका (How to use instagram instants feature)

अगर आप इस नए फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:

 1. Instagram Inbox खोलें

सबसे पहले Instagram ऐप खोलें और अपने Inbox यानी DM सेक्शन में जाएं.

 2. फोटो स्टैक आइकन पर टैप करें

स्क्रीन के नीचे दाईं ओर दिखाई देने वाले छोटे फोटो स्टैक आइकन पर क्लिक करें.

 3. फोटो क्लिक करें और कैप्शन जोड़ें

अब आप फोटो क्लिक कर सकते हैं. स्टोरी की तरह यहां बाद में एडिटिंग नहीं की जा सकती, लेकिन फोटो भेजने से पहले कैप्शन जरूर जोड़ा जा सकता है.

 4. दोस्तों को चुनें

अब तय करें कि आप ये फोटो किन लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं. आप Close Friends या Mutual Followers को चुन सकते हैं.

 5. फोटो शेयर करें

सफेद बटन दबाकर फोटो शेयर करें. अगर गलती से फोटो भेज दी है, तो तुरंत Undo ऑप्शन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

 क्यों खास है ये फीचर?

Instagram का ये फीचर उन लोगों को पसंद आ सकता है जो सोशल मीडिया पर ज्यादा फिल्टर और एडिटिंग से बचना चाहते हैं. ये फीचर यूजर्स को रियल मोमेंट्स शेयर करने का मौका देता है.

 Instants Companion App भी हुआ लॉन्च

Instagram ने Instants के साथ एक Companion App भी पेश किया है. इसकी मदद से यूजर्स कैमरा जल्दी एक्सेस कर सकते हैं और तुरंत फोटो शेयर कर सकते हैं.

 Instagram Instants को बंद कैसे करें? (How to turn off instants feature)

अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो इसे आसानी से बंद भी कर सकते हैं. इसके लिए ये स्टेप्स अपनाएं:

 Instants बंद करने का तरीका

 Instagram ऐप खोलें
 अपनी प्रोफाइल पर जाएं
 ऊपर दाईं ओर मौजूद तीन लाइन पर क्लिक करें
 Settings में जाएं
 Notifications विकल्प चुनें
 Instants पर टैप करें
 Off ऑप्शन को सेलेक्ट करें

इसके बाद आपको Instants से जुड़े नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे.

Tags: How to use Instagram InstantsInstagram Instant Feature
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