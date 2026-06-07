E85 Fuel: क्या है E85 फ्यूल? पेट्रोल से कितना है सस्ता, किन गाड़ियों में करेगा काम?

E85 Fuel Compatible Bikes in India: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत ने वैकल्पिक और पर्यावरण-अनुकूल ईंधन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) के अवसर पर राजधानी दिल्ली में E85 इथेनॉल फ्यूल को ऑफिशियली तौर पर लॉन्च कर दिया गया. ये नया ईंधन न केवल प्रदूषण कम करने में मदद करेगा, बल्कि वाहन चालकों के ईंधन खर्च को भी कम कर सकता है.

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल पंप पर देश के पहले E85 फ्यूल डिस्पेंसर का उद्घाटन किया. सरकार का मानना है कि इथेनॉल आधारित ईंधन के बढ़ते इस्तेमाल से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी और देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी.

पेट्रोल से करीब ₹20 सस्ता है E85 फ्यूल (E85 Fuel Price)

बढ़ती महंगाई के दौर में E85 फ्यूल की कीमत आम लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आई है. दिल्ली में E85 फ्यूल को ₹82.12 प्रति लीटर की कीमत पर लॉन्च किया गया है. वहीं, नॉर्मल पेट्रोल (E20) की मौजूदा कीमत करीब ₹102.12 प्रति लीटर है. यानी E85 फ्यूल का इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों को प्रति लीटर लगभग ₹20 की बचत हो सकती है.

क्या है E85 फ्यूल? (What is E85 Fuel)

E85 एक प्रकार का फ्लेक्स-फ्यूल है, जिसमें 85 प्रतिशत इथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है. इथेनॉल मेन रूप से गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है. पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में ये ईंधन कम कार्बन उत्सर्जन करता है, जिससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान में कमी आती है. यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है.

हर वाहन में नहीं भरवा सकते E85

E85 फ्यूल की कम कीमत सुनकर यदि आप इसे अपनी मौजूदा बाइक या कार में भरवाने की सोच रहे हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है. ये ईंधन केवल उन वाहनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिन्हें विशेष रूप से फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक के साथ डिजाइन किया गया है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल सिर्फ 3 मोटरसाइकिलें हैं E85 कंपैटिबल.

Hero Splendor+ Flex Fuel: हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल को भारतीय बाजार में पेश किया है. इसकी दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत ₹82,710 रखी गई है. ये देश की सबसे फेमस कम्यूटर बाइक्स में से एक का फ्लेक्स-फ्यूल संस्करण है.

Hero HF Deluxe Flex Fuel: हीरो की दूसरी फ्लेक्स-फ्यूल बाइक HF Deluxe Flex Fuel है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹72,792 है. कंपनी ने इसे खासतौर पर ग्रामीण और दैनिक उपयोग करने वाले कस्टमरों को ध्यान में रखकर तैयार किया है.

Suzuki Gixxer SF 250 FFV: सुजुकी पहले से ही भारत में Gixxer SF 250 FFV (Flex Fuel Vehicle) की बिक्री कर रही है. इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹1.98 लाख है. ये E85 फ्यूल के साथ संगत भारत की पहली व्यावसायिक फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिलों में से एक है.

मारुति सुजुकी ने पेश की फ्लेक्स-फ्यूल वैगनआर

फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक सिर्फ दोपहिया वाहनों तक सीमित नहीं रहने वाली है. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी लोकप्रिय हैचबैक वैगनआर का फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल भी पेश किया है. कंपनी के अनुसार, ये भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल पैसेंजर कार है. हालांकि, अभी इसकी बिक्री शुरू नहीं हुई है और न ही इसकी कीमत की घोषणा की गई है.

कहां मिलेगा E85 फ्यूल?

फिलहाल E85 फ्यूल की उपलब्धता बेहद सीमित है. शुरुआती चरण में इसे दिल्ली-एनसीआर और महाराष्ट्र के चुनिंदा इंडियन ऑयल पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध कराया जा रहा है. सरकार और तेल कंपनियां मांग बढ़ने के साथ-साथ इसके वितरण नेटवर्क का विस्तार करेंगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये ईंधन पहुंच सके.