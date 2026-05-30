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क्या है दिल्‍ली पुलिस का Say Help App? मुसीबत के समय ऐसे करता है काम, कैसे करता है काम

इस दौरान उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए मोबाइल में मौजूद 'SAYHELP' के जरिए पुलिस से मदद मांगी और पुलिस कुछ ही समय के भीतर उनके घर पर पहुंच गई. इस तरह इस ऐप ने फरिश्ता बनकर महिला की जान बचाई.

By: Kunal Mishra | Published: May 30, 2026 3:53:22 PM IST

क्या है दिल्‍ली पुलिस का Say Help App? मुसीबत के समय ऐसे करता है काम, कैसे करता है काम


Say Help App: हाल ही में दिल्ली में Say Help App को लेकर काफी चर्चा हो रही है. दरअसल, यह दिल्ली पुलिस की एक ऐसी ऐप है, जो आपकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है. इसी ऐप ने कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की एक महिला एडवोकेट पल्लवी नंदन की जान बचाई है. दरअसल, वे अपने घर पर अकेली थीं और अचानक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई. उन्हें दिल से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी थी और उन्हें तेज दर्द होने लगा और वे रसोई के फर्श पर गिर गईं.

इस दौरान उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए मोबाइल में मौजूद  ‘SAYHELP’ के जरिए पुलिस से मदद मांगी और पुलिस कुछ ही समय के भीतर उनके घर पर पहुंच गई. इस तरह इस ऐप ने फरिश्ता बनकर महिला की जान बचाई. 

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कैसे डाउनलोड करें Say Help App? 

इस ऐप को डाउनलोड करना काफी आसान है. इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाना है. अगर आप आईफोन यूजर हैं तो ऐसे में आप ऐपल ऐप स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. अब आपको SAYHELP सर्च करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है. अब आपको ऐप खोलने के बाद पूछी गई सभी डिटेल्स फिल कर देनी है. इसके साथ ही आपको इस ऐप से जुड़े सभी जरूरी एक्सेस भी देने होंगे ताकि आपकी लोकेशन ट्रैक की जा सके. 

Say Help App मुसीबत में कैसे करती है काम? 

Say Help App मुसीबत के समय में फरिश्ते की तरह काम करती है. इस ऐप के जरिए पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत एक्शन होता है. दरअसल, यह ऐप आपकी आवाज सुनते ही एक्टिव हो जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डीसीपी ऑफिस में बने 24 घंटे चलने वाले लाइव कंट्रोल रूम को लोकेशन मिलती है और आपकी लोकेशन के जरिए इमरजेंसी सिग्नल भेज देती है. इसके बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन या पीसीआर वैन को आपकी करंट लोकेशन दी जाती है, जिससे पुलिस तत्काल रूप से आपके पास पहुंचती है.

Tags: Say Help App
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