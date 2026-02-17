Home > टेक - ऑटो > Bypass Charging: बैटरी होगी सेफ! क्या है बायपास चार्जिंग और कैसे करती है काम? आसान भाषा में समझें

Bypass Charging: बायपास चार्जिंग इस प्रक्रिया को बदल देती है. इसमें चार्जर से आने वाली बिजली सीधे फोन के सिस्टम (मदरबोर्ड) को पावर देती है, जबकि बैटरी को अस्थायी रूप से अलग या सीमित कर दिया जाता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 17, 2026 5:41:13 PM IST

बायपास चार्जिंग क्या होता है?
बायपास चार्जिंग क्या होता है?


What is Bypass Charging: बायपास चार्जिंग एक आधुनिक तकनीक है, जो खासतौर पर गेमिंग या भारी उपयोग (हेवी यूज़) के दौरान फोन की बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है. सामान्य तौर पर जब आप फोन को चार्ज करते हुए इस्तेमाल करते हैं, तो बिजली पहले बैटरी में जाती है और फिर बैटरी से फोन को पावर मिलती है. इससे बैटरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, तापमान बढ़ता है और लंबी अवधि में बैटरी की हेल्थ खराब हो सकती है.

बायपास चार्जिंग इस प्रक्रिया को बदल देती है. इसमें चार्जर से आने वाली बिजली सीधे फोन के सिस्टम (मदरबोर्ड) को पावर देती है, जबकि बैटरी को अस्थायी रूप से अलग या सीमित कर दिया जाता है. इसका मतलब है कि गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे भारी काम करते समय बैटरी लगातार चार्ज और डिस्चार्ज नहीं होती. इससे गर्मी कम पैदा होती है और बैटरी की लाइफ लंबी रहती है.

यह कैसे काम करती है? (स्टेप-बाय-स्टेप)

-सबसे पहले आपका फोन बायपास चार्जिंग फीचर को सपोर्ट करता होना चाहिए (अधिकतर गेमिंग फोन्स में उपलब्ध).

-फोन को ओरिजिनल या फास्ट चार्जर से कनेक्ट करें.

-सेटिंग्स में जाकर बैटरी या गेमिंग मोड सेक्शन खोलें.

-वहां Bypass Charging या Charge Separation जैसे ऑप्शन को ऑन करें.

-अब जब आप गेम खेलेंगे या भारी ऐप्स चलाएंगे, तो पावर सीधे सिस्टम को मिलेगी, बैटरी को नहीं.

क्या हैं इसके फायदे-

-बैटरी की सेहत बेहतर रहती है.

-ओवरहीटिंग कम होती है.

-लंबे गेमिंग सेशन में परफॉर्मेंस स्थिर रहती है.

-बैटरी की उम्र बढ़ती है.

बायपास चार्जिंग उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो लंबे समय तक गेम खेलते हैं या फोन का भारी इस्तेमाल करते हैं. यह तकनीक बैटरी को अनावश्यक तनाव से बचाकर स्मार्टफोन की उम्र बढ़ाने में मदद करती है.

