BH Series नंबर प्लेट क्या है और क्यों हो रही है इतनी पॉपुलर? कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन? आसान स्टेप्स में समझें पूरा प्रोसेस

BH Series Number Plate: भारत में वाहन खरीदने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराना एक जरूरी प्रक्रिया होती है, जिसे कराए बिना आप सड़क पर कार लेकर नहीं निकल सकते हैं. आमतौर पर हर गाड़ी को उस राज्य का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जहां से उसे खरीदा गया है. कई बार लोग नौकरी या अन्य कारणों से किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं. वहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, जिनका ट्रांसफर आमतौर पर हर साल होते रहते हैं. बार-बार एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता है, तो कार के रजिस्ट्रेशन को लेकर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

ऐसे लोगों को दूसरे राज्य में जाने पर कार का दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ सकता है. ऐसे में लोगों के मन में BH Series की नंबर प्लेट लगवाने के बारे में ख्याल आता है. लेकिन, आखिर यह नंबर प्लेट है क्या चलिए इसके बारे में जानते हैं.

क्या है BH Series नंबर प्लेट?

BH नंबर प्लेट एक खास तरह का वाहन रजिस्ट्रेशन है. यह एक ऐसी नंबर प्लेट है, जिसका रजिस्ट्रेशन कराकर आप किसी भी राज्य में जा सकते हैं, इसके लिए आपको अलग से किसी राज्य के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा. इसके साथ ही यह नंबर प्लेट पूरे भारत में वैलिड मानी जाती है. इस नंबर प्लेट को लेकर आप आराम से किसी भी जगह पर बिना किसी झंझट और पुलिस की रोक-टोक के जा सकते हैं. देखा जाए तो यह नंबर प्लेट उन लोगों को ध्यान में हुए शुरु की गई थी, जिनका ट्रांसफर एक शहर से दूसरे शहर में होता रहता है.

किसे मिलती है BH Series नंबर प्लेट?

देखा जाए तो यह नंबर प्लेट भारत के नागरिकों के लिए है. हालांकि, यह नंबर प्लेट ज्यादातर उन लोगों को मिलती है, जिनका नौकरी में ट्रांसफर होता रहता है. अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर रक्षा कर्मी और रेलवे आदि जैसे विभागों में हैं तो आप आसानी से BH नंबर प्लेट को ले सकते हैं. हालांकि, इस नंबर को लेने के लिए आपको अपनी कंपनी से Working Certificate (Form 60) देना होता है.

कैसे कराएं नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन?

BH Series नंबर प्लेटलेने के लिए पहले आपको इसका इलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा. अगर आप यह टेस्ट पास कर लेंगे तो ऐसे में आप नंबर के लिए आगे का रजिस्ट्रेशन और आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा. हालांकि, डीलर लेवल पर भी नई कार खरीदते समय आप इस रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस रजिस्ट्रेशन के तहत आपको गाड़ी की कीमत के हिसाब से रोड टैक्स देना होगा. सभी दस्तावेजों को जमा करा देने के बाद आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं.