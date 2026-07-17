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EV BAAS Model: नई EV खरीदने से पहले जान लें BAAS मॉडल का पूरा गणित! शुरुआत में कम होगी कीमत, लेकिन बाद में कितना आएगा खर्च

इस समस्या के लिए Battery as a Service (BAAS) मॉडल काम करता है. हालांकि, यह मॉडल ईवी के लिए काफी अच्छा माना जाता है. चलिए जानते हैं यह मॉडल क्या है और कैसे काम करता है.

By: Kunal Mishra | Published: July 17, 2026 1:08:09 PM IST

EV BAAS Model: नई EV खरीदने से पहले जान लें BAAS मॉडल का पूरा गणित! शुरुआत में कम होगी कीमत, लेकिन बाद में कितना आएगा खर्च


EV BAAS Model: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मांग लगातार बढ़ रही है. जबसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं तब से लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों में एक अलग विकल्प नजर आ रहा है. अब जबसे पेट्रोल में मिलावट यानि ई20 फ्यूल आने की बात पर देशभर में विवाद हो रहा है वहां, ईवी वाहनों की मांग और ज्यादा बढ़ने लगी है. हालांकि, आज भी कई खरीदारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती EV की शुरुआती कीमत होती है. किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की कुल कीमत का बड़ा हिस्सा उसकी बैटरी होती है, जिसकी वजह से EV पेट्रोल या डीजल वाहनों की तुलना में महंगी दिखाई देती है.

इस समस्या के लिए Battery as a Service (BAAS) मॉडल काम करता है. हालांकि, यह मॉडल ईवी के लिए काफी अच्छा माना जाता है. चलिए जानते हैं यह मॉडल क्या है और कैसे काम करता है. 

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क्या होता है BaaS मॉडल? 

BaaS मॉडल पिछले कुछ समय से काफी लोकप्रिय हो रहा है. देखा जाए तो यह सिस्टम या मॉडल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक सब्सक्रिप्शन की तरह काम करता है. दरअसल, इससे आप गाड़ी की बॉडी को खरीदते हैं, लेकिन बैटरी किराए पर लेते हैं. इस टेक्नोलॉजी या मॉडल से गाड़ी की शुरुआती कीमत 30 से 40 फीसदी तक कम हो जाती है. इससे आपकी बैटरी के इस्तेमाल के हिसाब से मंथली या प्रति किलोमीटर का शुल्क देनो हाता है. इस मॉडल में ग्राहक वाहन खरीदता है, लेकिन बैटरी का मालिक नहीं बनता है. इससे वाहन की शुरुआती कीमत काफी कम हो सकती है, लेकिन लंबे समय में कुल खर्च कितना होगा, यह समझना भी उतना ही जरूरी है. 

कितना किफायती होगा 

BaaS मॉडल में आपकी इलेक्ट्रिक कार आपके नाम पर रजिस्टर होगी, लेकिन मालिकाना हक यानि कार पर आपका अधिकार पूरी तरह से नहीं रहेगा. हालांकि, बैटरी निर्माता कंपनी या उनके फाइनेंस पार्टनर की ही रहेगी. इसके लिए आपको दो अलग-अलग एग्रीमेंट करने होते हैं, जिसके लिए आपको गाड़ी खरीदने का एग्रीमेंट और बैटरी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा. दरअसल, इस मॉडल में बैटरी की कुल कीमत गाड़ी की कीमत से अलग होती है यानि गाड़ी से बैटरी की कीमत हटा दी जाती है. इससे कहीं न कहीं कार आपको सस्ती कीमत पर मिल जाती है. दरअसल, बैटरी अलग कंपनी की संपत्ति होती है, जिसके रखरखाव की कीमत उसी कंपनी द्वारा उठाई जाती है.

Tags: EV BAAS Model
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