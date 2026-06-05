National Highway Safety: नेश्नल हाइवे पर फट जाए टायर तो क्या करें? कौन करेगा मदद, किसे लगाएं फोन

National Highway Safety: भारत में रेलवे की तरह ही रोड का नेटवर्क भी काफी बड़ा माना जाता है. देश में सैकड़ों एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे है, जिससे लंबी दूरी तय की जाती है. हालांकि, अब सड़क यात्राएं पहले की तुलना में काफी आसान और तेज हो गई हैं. लेकिन हाईवे पर ड्राइविंग जितनी सुविधाजनक होती है, उतनी ही कई बार खतरनाक या सतर्कता भरी भी मानी जाती है. कई बार नेश्नल हाइवे इतने लंबे होते हैं कि कई किलोमीटर तक न तो पेट्रल पंप और न तो कई लंबे समय तक आपको कोई मकेनिक की दुकान मिलेगी. ऐसी स्थिति में अगर कार का टायर फट जाए तो क्या हो.

कई लोगों के साथ ऐसा होता भी है. ऐसी स्थिति में फंस जाने पर आपकी मदद कौन करेगा या आपको मदद के लिए किसे कॉल करनी चाहिए.

टायर फटते ही सबसे पहले क्या करें?

जब कार या अन्य वाहन का टायर अचानक फटता है, तो वाहन में जोरदार झटका महसूस हो सकता है. ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि आप शांत रहें और वाहन पर नियंत्रण बनाए रखें. ऐसे में सबसे पहले आपको कार के स्टीयरिंग को तेजी से पकड़कर रखना चाहिए और कार को अपनी लेन में ही रखना चाहिए. इस दौरान आपको तुरंत ब्रेक लगाने से बचना चाहिए. ऐसे में कार अनियंत्रित होकर पलट भी सकती है. इस स्थिति में आपको धीरे-धीरे ब्रेक लगाकर कार को रोकना है. इस दौरान एस्केलरेटर से पैर हटा लेना चाहिए औ र कार को रुकने का इंतजार करना चाहिए. हाइवे पर कार को किनारे लगाकर आपको हैजर्ड लाइट ऑन रखनी चाहिए.

मदद के लिए किससे करें बात?

नेश्नल हाइवे पर टायर फटने के बाद आपको मदद के लिए सबसे पहले NHAI हेल्पलाइन 1033 पर संपर्क करना चाहिए. यह राष्ट्रीय राजमार्ग सहायता सेवा है, जहां से सड़क से जुड़ी इमरजेंसी मदद ली जा सकती है. इसके अलावा अगर स्थिति गंभीर हो या किसी दुर्घटना की आशंका हो, तो राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर संपर्क करना भी एक बेहतर और फायदेमंद विकल्प हो सकता है.