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EV की बैटरी खराब हो जाए तो क्या होता है? क्या दोबारा हो सकता है इसका इस्तेमाल? जानें फेंकना सही या Reuse करना रहेगा बेहतर

कुछ लोगों का सवाल रहता है कि ईवी कार की बैटरी अगर खराब हो जाए तो ऐसे में क्या होगा. क्या इस बैटरी को फेंक दिया जाता है या फिर इसका कोई इस्तेमाल होता है? इस लेख में आज हम आपको विस्तार से इन सवालों के जवाब के बारे में बताएंगे.

By: Kunal Mishra | Published: July 2, 2026 3:16:49 PM IST

EV की बैटरी खराब हो जाए तो क्या होता है? क्या दोबारा हो सकता है इसका इस्तेमाल? जानें फेंकना सही या Reuse करना रहेगा बेहतर


EV Battery Uses: भारत में पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार तेजी से हो रहा है. EV कारों की न केवल डिमांड बढ़ रही है बल्कि, इनकी बिक्री में भी अच्छा-खासा इजाफा देखा जा रहा है. पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से परेशान होकर कई लोग ईवी कारों की ओर रुख कर रहे हैं. देखा जाए तो यह कारें न केवल पर्यावरण के लिहाज से अच्छी हैं बल्कि, लोगों की जरूरतों पर भी कहीं न कहीं फिट बैठ रही हैं. लेकिन, इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले लोगों के मन में बैटरी को लेकर सवाल जरूर आता है.

कुछ लोगों का सवाल रहता है कि ईवी कार की बैटरी अगर खराब हो जाए तो ऐसे में क्या होगा. क्या इस बैटरी को फेंक दिया जाता है या फिर इसका कोई इस्तेमाल होता है? इस लेख में आज हम आपको विस्तार से इन सवालों के जवाब के बारे में बताएंगे. 

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क्या EV बैटरी पूरी तरह खराब हो जाती है?

देखा जाए तो आमतौर पर इलेक्ट्रिक कार की बैटरी अचानक पूरी तरह से खराब या फिर डैमेज नहीं होती है. अगर बैटरी खत्म हो रही है तो पहले धीरे-धीरे करके उसकी बैटरी कम होगी, जिसके बाद वह जाकर 0 फीसदी पर रुक जाएगी. अगर आप किसी नई ईवी बैटरी को फुल चार्ज कर लेते हैं तो ऐसे में वह अच्छी खासी रेंज दे सकती है. लेकिन, एक रेंज निकालने के बाद वह सामान्य रूप से डाउन हो जाएगी, लेकिन अचानक खराब नहीं होगी. जब बैटरी बिल्कुल खत्म होने वाली होती है, तो कार खुद को टर्टल मोड में डाल देती है. ऐसी स्थिति में डैशबोर्ड पर कछुए का निशान बन जाता है. 

क्या EV की बैटरी खराब होने के बाद इस्तेमाल हो सकती है?

आमतौर पर ईवी कार की बैटरी कुछ सालों तक चलने के बाद डैमेज या फिर खराब हो जाती है. लेकिन, इस बैटरी के खराब होने का मतलब यह नहीं है कि यह पूरी तरह से बेकार हो गई हो और इसे कूड़े में फेंक दिया जाए. बल्कि, खराब होने के बाद भी कई तरीकों से ईवी बैटरियों को इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर ईवी कार की बैटरी खराब या डैमेज हो चुकी है तो ऐसे में सोलर पैनल से बनने वाली बिजली को स्टोर करने के लिए पुरानी EV बैटरियों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

इसके अलावा ऑफिस, फैक्ट्री और फैक्ट्री आदि में बैकअप पावर स्टोरेज के रूप में भी ईवी बैटरियों का इस्तेमाल किया जा सकता है. कुछ जगहों पर EV चार्जिंग स्टेशनों पर सेकेंड हैंड बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है. जिन जगहों पर बिजली की आपूर्ति नियमित रूप से नहीं हो तो ऐसे में यह बैटरियां काफी काम की हो सकती हैं. 

Tags: EV Battery Uses
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