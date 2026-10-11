Car Tips: चलती कार में गलती से लगा दिया रिवर्स गियर तो क्या होगा? गियरबॉक्स से लेकर कार के इंजन तक पर पड़ सकता है असर, जानें पूरा सच

Car Tips: कार चलाते समय गियर बदलना ड्राइविंग का एक सामान्य हिस्सा है. ड्राइवर सड़क की स्थिति, कार की रफ्तार और ट्रैफिक के हिसाब से गियर बदलता रहता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कार आगे की तरफ चल रही हो और गलती से रिवर्स गियर लग जाए, तो क्या होगा? क्या कार अचानक पीछे जाने लगेगी, पहिए लॉक हो जाएंगे या गियरबॉक्स को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है? यह सवाल उन लोगों के लिए खास तौर पर जरूरी है, जो नई कार चलाना सीख रहे हैं या जिनके पास मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाली कार है.

कार का रिवर्स गियर गाड़ी को पीछे की तरफ चलाने के लिए बनाया जाता है. इसका इस्तेमाल आमतौर पर पार्किंग करते समय, संकरी जगह से गाड़ी निकालते समय या पीछे की तरफ जाने के लिए किया जाता है. चलिए जानते हैं ऐसी स्थिति में क्या होता है.

चलती कार में रिवर्स गियर लगाने पर सबसे पहले क्या होगा?

जब कार आगे की तरफ चल रही होती है, तो उसके ट्रांसमिशन सिस्टम के हिस्से एक निश्चित दिशा और गति के मुताबिक काम कर रहे होते हैं. रिवर्स गियर का काम पहियों तक पहुंचने वाली दिशा को बदलकर कार को पीछे ले जाना है. इसलिए आगे चलती कार में अचानक रिवर्स गियर लगाने की कोशिश करना सामान्य गियर बदलने जैसा नहीं होता.

अगर कार की रफ्तार काफी कम है, तब भी गियरबॉक्स के डिजाइन और गियर लगाने के तरीके के आधार पर रिवर्स गियर लगने में रुकावट आ सकती है. वहीं, ज्यादा रफ्तार पर ऐसी कोशिश करने से ट्रांसमिशन के हिस्सों पर अधिक दबाव पड़ने का खतरा रहता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर आधुनिक कार में रिवर्स गियर लगाते ही गाड़ी तुरंत रुक जाएगी या पीछे चलने लगेगी.

मैनुअल कार में रिवर्स गियर लगाने पर क्या होगा?

मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार में ड्राइवर खुद क्लच दबाकर और गियर लीवर की मदद से गियर बदलता है. ऐसी कारों में रिवर्स गियर लगाने के लिए आमतौर पर गाड़ी को पूरी तरह रोकना जरूरी होता है. अगर कार आगे बढ़ रही हो और ड्राइवर रिवर्स गियर लगाने की कोशिश करे, तो गियर आसानी से नहीं लग सकता या गियरबॉक्स से खड़खड़ाहट जैसी आवाज आ सकती है.