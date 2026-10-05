Car Care Tips: कार में इन वार्निंग लाइट को न करें इग्नोर, सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी, नहीं होगी कोई समस्या

Car Care Tips: आजकल लगभग हर कार में एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, जहां स्पीड, फ्यूल और इंजन से जुड़ी जानकारी के साथ कई तरह की वार्निंग लाइट दिखाई देती हैं. कार स्टार्ट करते समय कुछ सेकंड के लिए कई लाइट्स का जलना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होता है, लेकिन इंजन शुरू होने के बाद अगर कोई वार्निंग लाइट लगातार जलती रहे या ड्राइविंग के दौरान अचानक दिखाई दे, तो इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.

कई ड्राइवर डैशबोर्ड पर दिखाई देने वाले इन संकेतों को केवल सामान्य इंडिकेटर समझकर अपनी यात्रा जारी रखते हैं. इसलिए आपको इन लाइट्स को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए. लेकिन, कई बार वार्निंग लाइट किसी ऐसी समस्या का शुरुआती संकेत होती है, जिसे समय रहते ठीक कराने पर बड़े नुकसान और महंगे रिपेयर से बचा जा सकता है.

1. इंजन चेक वार्निंग लाइट

डैशबोर्ड पर इंजन के आकार का पीले या नारंगी रंग का निशान दिखाई दे तो इसे आमतौर पर इंजन चेक लाइट कहा जाता है. यह लाइट इंजन या उससे जुड़े किसी सिस्टम में संभावित समस्या की ओर इशारा कर सकती है. इसके पीछे सेंसर, इमिशन सिस्टम, फ्यूल सिस्टम या किसी अन्य मैकेनिकल समस्या की वजह हो सकती है. अगर यह लाइट लगातार जल रही है, तो कार की जांच जल्द कराना बेहतर है.

2. ब्रेक सिस्टम वार्निंग लाइट

डैशबोर्ड पर लाल रंग में ब्रेक से संबंधित चेतावनी दिखाई दे तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कुछ कारों में यह लाइट हैंडब्रेक लगे होने पर भी दिखाई दे सकती है. लेकिन, हैंडब्रेक पूरी तरह रिलीज करने के बाद भी अगर वार्निंग लाइट जलती रहती है, तो ब्रेक सिस्टम की जांच जरूरी है. ब्रेक फ्लुइड का कम होना या ब्रेक सिस्टम से जुड़ी दूसरी समस्या इसका संभावित कारण हो सकती है.

3. टायर प्रेशर वार्निंग लाइट