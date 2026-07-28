क्या पर्स में एल्युमिनियम फॉयल लपेटने से नहीं होगा चोरी? जानें सोशल मीडिया पर वायरल दावे का सच

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आपके वॉलेट में रखे क्रेडिट-डेबिट कार्ड और सरकारी दस्तावेजों का डेटा रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए चोरी हो सकता है. इसी डर से कई लोगों ने अपने पर्स को एल्युमिनियम फॉयल (फूड रैप) में लपेटना शुरू कर दिया है.

सुनने में भले ही यह थोड़ा अजीब लगे, लेकिन एल्युमिनियम फॉयल वाकई आपके कार्ड्स को एक हद तक सुरक्षित रख सकता है. दरअसल, फॉयल कुछ खास रेडियो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है, जिससे RFID इनेबल्ड कार्ड्स को पढ़ना मुश्किल हो जाता है. हालांकि यह कोई फुलप्रूफ या पक्का इलाज नहीं है, लेकिन एक टेंपरेरी और देसी जुगाड़ के तौर पर काम आ सकता है.

आखिर एल्युमिनियम फॉयल की जरूरत क्यों पड़ी?

आजकल रुपयों के अलावा हमारे वॉलेट में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑफिस के आईडी कार्ड और कई सरकारी दस्तावेज होते हैं. इनमें RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) या NFC (नियर फील्ड कम्यूनिकेशन) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है.

इस तकनीक की वजह से कार्ड को बिना स्वाइप किए, सिर्फ मशीन के पास ले जाकर ही पेमेंट हो जाती है. लेकिन साइबर ठग इसी वायरलेस तकनीक का गलत फायदा उठाकर आपके पास से गुजरते हुए डेटा चोरी करने की कोशिश कर सकते हैं. इसी डिजिटल चोरी से बचने के लिए लोग सुरक्षा कवच के रूप में एल्युमिनियम फॉयल का सहारा ले रहे हैं.

कैसे सुरक्षा देता है एल्युमिनियम फॉयल?

एल्युमिनियम एक कंडक्टर धातु (सुचालक) है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को रोकने या कमजोर करने में सक्षम है. जब आप अपने पर्स को फॉयल से अच्छी तरह ढक देते हैं, तो यह RFID रीडर और आपके कार्ड के चिप के बीच संपर्क नहीं होने देता. आसान शब्दों में कहें तो, कोई भी बिना आपकी इजाजत के कार्ड की जानकारी रीड नहीं कर पाएगा.

ध्यान दें: फॉयल से वॉलेट पूरी तरह से ढका होना चाहिए. अगर कहीं से भी थोड़ा सा हिस्सा खुला रह गया, तो यह तरीका पूरी तरह असरदार नहीं होगा.

क्या आपके पर्स में रखे कार्ड्स वाकई असुरक्षित हैं?

इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास किस तरह का कार्ड है:

क्रेडिट और डेबिट कार्ड: ज्यादातर कांटेक्टलेस कार्ड NFC तकनीक पर काम करते हैं. इसकी रेंज बेहद कम होती है (कार्ड को मशीन के बेहद करीब लाना पड़ता है) और इसमें सिक्योरिटी लेयर्स भी काफी सख्त होती हैं. इसलिए ऐसे कार्ड्स से पैसे चोरी होने का जोखिम बहुत कम होता है.

ऑफिस बैज और एक्सेस कार्ड: इन कार्ड्स में लगी चिप्स को थोड़ी दूरी से भी आसानी से रीड किया जा सकता है. इसलिए इन पर साइबर अटैक का खतरा ज्यादा रहता है.

अगर आप पूरी तरह बेफिक्र रहना चाहते हैं, तो फॉयल का जुगाड़ लगाने के बजाय बाजार में मिलने वाले RFID-ब्लॉकिंग वॉलेट या खास कार्ड स्लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल दावों पर आधारित है. एल्युमिनियम फॉयल सिर्फ एक अस्थाई सुरक्षा उपाय है, यह पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता. साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए बैंक की आधिकारिक एडवाइजरी और निर्देशों का ही पालन करें.