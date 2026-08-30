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Volkswagen Virtus vs Tata Safari में से कौन सी कार बैठेगी बजट में फिट? किसमें मिलेगी दमदार पावर और परफॉर्मेंस

अगर आपका बजट मिड-सेगमेंट में है और आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा भी आराम से कर सके, तो Volkswagen Virtus और Tata Safari आपके बजट और जरूरतों के हिसाब से सटीक बैठेगी. लेकिन, इन्हें लेने से पहले आपको दोनों ही कारों के बीच के अंतर को समझ लेना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: August 30, 2026 8:07:59 PM IST

Volkswagen Virtus vs Tata Safari में से कौन सी कार बैठेगी बजट में फिट? किसमें मिलेगी दमदार पावर और परफॉर्मेंस


Volkswagen Virtus vs Tata Safari: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एसयूवी और बड़ी कारों की मांग हमेशा से ही रही है. हालांकि, पिछले कुछ समय से इसकी डिमांड और ज्यादा देखने के लिए मिल रही है. दरअसल, SUV कारों में आपको एक अच्छा स्पेस मिलने के साथ ही बेहतरीन कंफर्ट भी मिलता है. एसयूवी कारें आमतौर पर ज्यादातर लोगों को पसंद होती है. इसमें हैचबैक के मुकाबले थोड़ा ज्यादा अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरिएंस मिल जाता है.
अगर आपका बजट मिड-सेगमेंट में है और आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा भी आराम से कर सके, तो Volkswagen Virtus और Tata Safari आपके बजट और जरूरतों के हिसाब से सटीक बैठेगी. लेकिन, इन्हें लेने से पहले आपको दोनों ही कारों के बीच के अंतर को समझ लेना चाहिए. 

किसमें मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स? 

Volkswagen Virtus में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), मल्टी कोलिसन ब्रेक्स, हिल होल्ड कंट्रोल और ऐप्पल कार प्ले और एंड्रॉएड ऑटो, वेंटिलेटेड सीट्स और इलेक्ट्रिक सनरूफ का भी ऑप्शन मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Tata Safari में आपको 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसके साथ वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का फीचर मिल जाता है. इस कार में JBL के 10 स्पीकर मिलते हैं साथ ही साथ Type-C USB पोर्ट भी मिल जाती है.

पावर और परफॉर्मेंस में कौन आगे? 

Volkswagen Virtus में आपको 1.0L TSI और 1.5L TSI EVO इंजन देखने के लिए मिलता है. यह जलभराव के रास्तों को आसानी से पार करने की क्षमता रखती है. यह कार मात्र 0.1 से लेकर 9.3 सेकेंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तय कर सकती है. वहीं, दूसरी ओर Tata Safari में आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ एक बेहतरीन पावर मिल जाती है. यह कार 167.6 bhp की पावर देने के साथ ही 350 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. इसमें आपको 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है. 

Tags: Volkswagen Virtus
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