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Volkswagen Taigun vs Tata Sierra Legend Series: कौन सी SUV में में मिलेंगे ज्यादा दमदार फीचर्स? लुक्स और परफॉर्मेंस में क्या रहेगी बेस्ट

दोनों ही कारें वैसे तो काफी शानदार हैं, लेकिन किसी को भी लेने से पहले आपको दोनों के बीच के अंतर के बारे में जरूर जान लेना चाहिए. चलिए दोनों के अंतर के बारे में समझते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: September 20, 2026 5:25:53 PM IST

Volkswagen Taigun vs Tata Sierra Legend Series: कौन सी SUV में में मिलेंगे ज्यादा दमदार फीचर्स? लुक्स और परफॉर्मेंस में क्या रहेगी बेस्ट


Volkswagen Taigun vs Tata Sierra Legend Series: भारतीय SUV बाजार में ग्राहकों की पसंद लगातार बदल रही है. अब लोग सिर्फ ऊंची ग्राउंड क्लीयरेंस या बड़ी बॉडी वाली कार नहीं चाहते, बल्कि डिजाइन, दमदार इंजन और अच्छी सेफ्टी चाहते हैं. इसी वजह से कॉम्पैक्ट और मिड-साइज SUV सेगमेंट में कंपनियां अलग-अलग तरह के डिजाइन और फीचर्स के साथ अपनी कारें पेश कर रही हैं. अगर आप कोई एसयूवी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में Volkswagen Taigun vs Tata Sierra Legend Series में से किसी एक को ले सकते हैं.
दोनों ही कारें वैसे तो काफी शानदार हैं, लेकिन किसी को भी लेने से पहले आपको दोनों के बीच के अंतर के बारे में जरूर जान लेना चाहिए. चलिए दोनों के अंतर के बारे में समझते हैं. 

किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स? 

फीचर्स की बात की जाए तो Volkswagen Taigun में आपको पैनारॉमिक सनरूफ, गूगल पावर्ड वॉइस कमांड के साथ ही 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलती है. इसके अलावा कार में नैविगेशन का भी फीचर दिया गया है, जो आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है. वहीं, दूसरी ओर Tata Sierra Legend सीरीज में आपको 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेदरेट इंटीरियर्स, प्योर L वैरिएंट में 17-इंच के अलॉय व्हील्स और 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम आदि दिया गया है. वहीं, प्योर+ L वैरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, थाई सपोर्ट एक्सटेंडर और ‘बॉस मोड’ जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. 

कैसी रहेगी दोनों की परफॉर्मेंस? 

Volkswagen Taigun में आपको  1.5L TSI EVO का इंजन मिलता है, जोकि 150 PS की पावर देने के साथ ही 250 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इस कार में आपको 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स मिलते हैं. वहीं, बात करें अगर Tata Sierra Legend सीरीज की परफॉर्मेंस की तो इस कार में आपको 1.5-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल, 1.5-लीटर हाइपेरियन टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर क्रायोजेट डीजल इंजन के अलग-अलग ऑप्शन मिल जाते हैं. यह कार 5-स्टार BNCAP रेटिंग वाले बॉडी स्ट्रक्चर पर बनी है,

Tags: Volkswagen Taigun
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