Volkswagen Taigun vs Tata Sierra: किस SUV में है ज्यादा दम? फीचर्स और लुक्स में कौन आगे, समझें दोनों में अंतर

Volkswagen Taigun vs Tata Sierra: अगर आप कोई नई कॉम्पैक्ट या मिड साइज SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके सामने कई शानदार विकल्प मौजूद हैं. भारतीय बाजार में पिछले कुछ समय से इस सेगमेंट की गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ी है. यह कारें काफी शानदार और बेहतरीन रोड प्रेजेंस के साथ आती हैं. अगर आप 15 से 20 लाख के बीच कोई मिड साइज एसयूवी लेना चाहते हैं तो ऐसे में Volkswagen Taigun vs Tata Sierra ये दो कारें आपके बजट और जरूरत के हिसाब से फिट बैठ सकती हैं.

दोनों ही कारें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं कहीं न कहीं अपने-अपने सेगमेंट की बेस्ट भी मानी जाती हैं. अगर आप इनमें से कोई कार लेना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लें.

किसमें मिलते हैं बेहतरीन फीचर्स?

Volkswagen Taigun में आपको पैनारॉमिक सनरूफ, गूगल पावर्ड वॉइस कमांड के साथ ही 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलती है. इसके अलावा कार में नैविगेशन का भी फीचर दिया गया है, जो आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है. वहीं, दूसरी ओर Tata Sierra में आपको पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 2 ADAS मिलता है. इस कार में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पावर टेलगेट का भी ऑप्शन दिया जाता है. हालांकि, दोनों ही कारें फीचर्स में बेहतरीन हैं.

पावर और परफॉर्मेंस में क्या है अंतर?

Volkswagen Taigun में आपको 1.5L TSI EVO का इंजन मिलता है, जोकि 150 PS की पावर देने के साथ ही 250 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इस कार में आपको 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स मिलते हैं, जो पावर और परफॉर्मेंस में काफी मददगार साबित होते हैं. वहीं, Tata Sierra में आपको 1.5L Turbo Petrol इंजन मिलता है, जोकि आपको 160 PS की पावर देने के साथ 255 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इस कार में आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी देखने के लिए मिल जाएगा.