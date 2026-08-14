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Volkswagen Taigun vs TATA Nexon Camo Edition: किस SUV में है ज्यादा दम? फीचर्स और लुक्स में कौन आगे

अगर आप 15 से 20 लाख के बीच कोई मिड साइज एसयूवी लेना चाहते हैं तो ऐसे में Volkswagen Taigun vs TATA Nexon Camo Edition ये दो कारें आपके बजट और जरूरत के हिसाब से फिट बैठ सकती हैं. अगर आप इनमें से कोई कार लेना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लें.

By: Kunal Mishra | Published: August 14, 2026 10:26:46 PM IST

Volkswagen Taigun vs TATA Nexon Camo Edition: किस SUV में है ज्यादा दम? फीचर्स और लुक्स में कौन आगे


Volkswagen Taigun vs TATA Nexon: कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में राज करने वाली टाटा नेक्सन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है. इस कार को भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में काफी पसंद किया गया. बाजार में पिछले कुछ समय से इस सेगमेंट की गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ी है. यह कारें काफी शानदार और बेहतरीन रोड प्रेजेंस के साथ आती हैं.
अगर आप 15 से 20 लाख के बीच कोई मिड साइज एसयूवी लेना चाहते हैं तो ऐसे में Volkswagen Taigun vs TATA Nexon Camo Edition ये दो कारें आपके बजट और जरूरत के हिसाब से फिट बैठ सकती हैं. अगर आप इनमें से कोई कार लेना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लें. 

फीचर्स में क्या है अंतर? 

Volkswagen Taigun में आपको पैनारॉमिक सनरूफ, गूगल पावर्ड वॉइस कमांड के साथ ही 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलती है. इसके अलावा कार में नैविगेशन का भी फीचर दिया गया है, जो आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है. वहीं, दूसरी ओर टाटा नेक्सन के Camo Edition में आपको कई लेटेस्ट और जबरदस्त फीचर्स मिल सकते हैं. Wireless Apple CarPlay और Android Auto कनेक्टिविटी के साथ एक जैशकैम मिलेगा, जोकि 360 डिग्री कैमरा के साथ काम करेगा. 

पावर और परफॉर्मेंस में क्या है अंतर? 

Volkswagen Taigun में आपको 1.5L TSI EVO का इंजन मिलता है, जोकि 150 PS की पावर देने के साथ ही 250 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इस कार में आपको 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स मिलते हैं, जो पावर और परफॉर्मेंस में काफी मददगार साबित होते हैं. वहीं, टाटा नेक्सन के Camo Edition में आपको 1.2 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन या 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड AMT और 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भी दिया जाता है

Tags: Volkswagen Taigun
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