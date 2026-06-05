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Volkswagen Taigun facelift vs Mahindra XEV 9e Cineluxe Edition: किस कार को लेना रहेगा किफायती? जानें अंतर

माना जा रहा है कि दोनों ही कारें अपने सेगमेंट की अन्य कारों के मुकाबले काफी अच्छी हैं. चलिए जानते हैं दोनों कारों के बीच क्या अंतर देखने के लिए मिलते हैं और आपके लिए कौन सी कार ज्यादा किफायती साबित हो सकती है.

By: Kunal Mishra | Published: June 5, 2026 7:57:53 PM IST

Volkswagen Taigun facelift vs Mahindra XEV 9e Cineluxe Edition: किस कार को लेना रहेगा किफायती? जानें अंतर


Volkswagen Taigun facelift vs Mahindra XEV 9e Cineluxe Edition: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कॉम्पैक्ट एसयूवी कारों का जलवा हमेशा से ही बरकरार है. ऑटो सेक्टर में Mahindra XEV 9e Cineluxe Edition को लेकर चर्चा काफी तेज है. माना जा रहा है कि यह इलेक्ट्रिक कार कई आधुनिक फीचर्स के साथ एक दमदार इलेक्ट्रिक कार के तौर पर साबित होगी. हालांकि, इसे भारत में कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया गया है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस कार का मुकाबला Volkswagen Taigun facelift के साथ किया जाता है.

माना जा रहा है कि दोनों ही कारें अपने सेगमेंट की अन्य कारों के मुकाबले काफी अच्छी हैं. चलिए जानते हैं दोनों कारों के बीच क्या अंतर देखने के लिए मिलते हैं और आपके लिए कौन सी कार ज्यादा किफायती साबित हो सकती है. 

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Volkswagen Taigun facelift vs Mahindra XEV 9e Cineluxe Edition फीचर्स 

Volkswagen Taigun 2026 में आपको 10.1 इंच की टचस्क्रीन, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर और पैनेरॉमिक सनरूफ भी देखने के लिए मिलती है. इसके अलावा इस कार में आप को वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस ऐप्पल कार प्ले या एंड्रॉइड ऑटो और 5 स्टार सेफ्टी देखने के लिए मिलती है. वहीं, Mahindra XEV 9e Cineluxe Edition में 16-स्पीकर वाला हार्मन कार्डन का ऑडियो सिस्टम मिलने के साथ ही साथ 360-डिग्री कैमरा और ऑटो पार्किंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है. इस कार में आपको डैशबोर्ड पर तीन बड़ी HD स्क्रीन्स दी गई है, जो काफी लग्जरी फील देती हैं. इस कार में 7 एयरबैग्स के साथ-साथ लेवल-2+ ADAS का भी हाई टेक फीचर जोड़ा गया है. 

परफॉर्मेंस में कौन है ज्यादा बेहतर?

Volkswagen Taigun 2026 की तो इस कार में आपको 1.0L and 1.5L TSI पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 115 PS / 178 Nm की पावर के साथ-साथ 150 PS / 250 Nm की परफॉर्मेंस देता है. Mahindra XEV 9e Cineluxe Edition में 79 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया है. कंपनी के मुताबिक यह कार एक बार के फुल चार्ज होने पर 500 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज तय करने में सक्षम है. कंपनी द्वारा राइडिंग को बेहतर और लग्जरी बनाने के लिए इसमें डिफॉल्ट, रेंज, एवरीडे, रेस और स्नो जैसे 5 ड्राइविंग मोड्स भी दिए गए हैं.

Tags: Best SUV cars
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