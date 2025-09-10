Good News! Volkswagen की कारें हुई भारत में सस्ती, कंपनी ने जारी की नई Price List

भारत में कार खरीदने वालों के लिए खुशखबरी आई है. Volkswagen India ने अपने पूरे कार लाइनअप की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है. कंपनी ने कहा कि यह कदम नए GST स्ट्रक्चर के लागू होने के बाद उठाया गया है और इसकी नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी.

किन मॉडलों पर हुई है कटौती?

Volkswagen ने अपनी पॉपुलर SUV और सेडान कारों पर कीमतें घटाई हैं. इसमें तीन बड़े मॉडल शामिल हैं –

• Volkswagen Tiguan R-Line SUV – अब तकरीबन ₹3,26,900 तक सस्ती

• Volkswagen Taigun Compact SUV – कीमत में ₹68,400 तक की कमी

• Volkswagen Virtus Sedan – हुई ₹66,900 तक सस्ती

इस कटौती से फॉक्सवेगन की गाड़ियां अब भारतीय मार्केट में और भी इकोनॉमिकल और कॉम्पिटिटिव हो गई हैं.

कीमतें क्यों घटीं?

भारत सरकार ने हाल ही में GST सिस्टम को सरल बनाया है. अब चार स्लैब्स को घटाकर सिर्फ दो स्लैब (5% और 18%) कर दिया गया है. वहीं, लग्जरी गाड़ियों और महंगी चीजों पर अभी भी 40% टैक्स लगेगा. कई गाड़ियों पर पहले जो अतिरिक्त सेस (cess) लगता था, उसे हटा दिया गया है, जिससे सीधे-सीधे कार की कीमतें कम हो गई हैं.

भारतीय ग्राहकों पर असर

अब ग्राहकों के लिए प्रीमियम SUVs जैसे Tiguan R-Line खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा. वहीं बजट-फ्रेंडली ग्राहकों के लिए Taigun और Virtus भी बेहतर विकल्प साबित होंगे. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कदम से फॉक्सवेगन की बिक्री फेस्टिव सीजन में और ज्यादा बढ़ सकती है.

ऑटो सेक्टर के लिए पॉजिटिव सिग्नल

Volkswagen ने GST का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला किया है. इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और भी तेजी से बढ़ सकती है. टैक्स घटने से न सिर्फ कारें किफायती होंगी, बल्कि ज्यादा लोग प्रीमियम मॉडल्स खरीदने के लिए प्रेरित होंगे. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह कदम इंडस्ट्री के लिए एक नए ग्रोथ फेज की शुरुआत साबित हो सकता है.