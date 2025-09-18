Vodafone Idea को मिला TATA का साथ… खतरे में Jio का नंबर-1 का ताज! यूजर्स को मिलेगी ये सुविधा
Home > टेक - ऑटो > Vodafone Idea को मिला TATA का साथ… खतरे में Jio का नंबर-1 का ताज! यूजर्स को मिलेगी ये सुविधा

Vodafone Idea को मिला TATA का साथ… खतरे में Jio का नंबर-1 का ताज! यूजर्स को मिलेगी ये सुविधा

Vodafone Idea आने वाले पांच सालों में अपने बिजनेस सपोर्ट सिस्टम (Business Support System - BSS) को पूरी तरह से आधुनिक बनाएगी. यह पूरा सिस्टम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल होगा.

By: Renu chouhan | Published: September 18, 2025 8:20:00 PM IST

Vodafone Idea को मिला TATA का साथ… खतरे में Jio का नंबर-1 का ताज! यूजर्स को मिलेगी ये सुविधा

Vodafone Idea (Vi) और देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी Tata Consultancy Services (TCS) ने एक नई और बड़ी साझेदारी की है. इस समझौते के तहत Vodafone Idea आने वाले पांच सालों में अपने बिजनेस सपोर्ट सिस्टम (Business Support System – BSS) को पूरी तरह से आधुनिक बनाएगी. यह पूरा सिस्टम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल होगा. इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को पहले से कहीं बेहतर, स्मार्ट और पर्सनलाइज्ड डिजिटल अनुभव देना है.

सिस्टम में होंगे बड़े बदलाव
इस परिवर्तन के लिए TCS अपनी दो प्रमुख तकनीकों – TCS HOBS और TCS TwinX – का इस्तेमाल करेगी. TCS HOBS Vi के बिजनेस सपोर्ट सिस्टम की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेगा. यह सिस्टम ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में स्थिरता, तेजी और आसानी से जुड़ने की सुविधा देगा. दूसरी ओर, TCS TwinX एक ऐसा सिस्टम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए ग्राहक की जरूरतों और व्यवहार को समझकर बेहतर और पर्सनलाइज्ड सेवाएं देने में मदद करेगा.

ग्राहकों को मिलेंगी स्मार्ट सेवाएं
इस पूरे परिवर्तन के बाद Vodafone Idea अपने ग्राहकों को पहले से ज्यादा स्मार्ट, तेज और पर्सनल सेवा देने में सक्षम होगी. ग्राहक को कॉल, डेटा या अन्य सेवाओं के लिए लंबे इंतजार से मुक्ति मिलेगी. इसके अलावा, कंपनी नए प्रोडक्ट्स और प्लान्स को भी पहले से ज्यादा तेजी से बाजार में उतार सकेगी. कंपनी के मुताबिक, यह बदलाव ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को ढालने में भी मदद करेगा.

कंपनी अधिकारियों की प्रतिक्रिया
Vodafone Idea के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) जगबीर सिंह ने इस मौके पर कहा कि उनकी कंपनी अपने BSS सिस्टम को पूरी तरह से नया रूप दे रही है ताकि डिजिटल सेवाएं ज्यादा तेज, स्मार्ट और व्यक्तिगत हो सकें. उन्होंने यह भी बताया कि यह साझेदारी ग्राहकों के अनुभव को पूरी तरह से बदल देगी. वहीं, TCS के इंडिया बिजनेस हेड उज्ज्वल माथुर ने कहा कि यह परियोजना उनके और Vodafone Idea के 15 साल पुराने रिश्ते को और मजबूत करती है. उन्होंने इसे Vi के बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक नया युग बताया.

Vodafone Idea की 5G सेवाओं की शुरुआत
इस साझेदारी की घोषणा ऐसे समय पर हुई है जब Vodafone Idea तेजी से अपने 5G नेटवर्क का विस्तार कर रही है. 3 सितंबर 2025 को कंपनी ने इंदौर में अपनी 5G सेवाएं शुरू कीं. इससे पहले 25 अगस्त को Vi ने सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में 5G नेटवर्क लॉन्च किया था. इंदौर मध्यप्रदेश का पहला शहर बना, जहां Vi की 5G सेवा उपलब्ध हुई. इससे साफ है कि कंपनी एक साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेड और नेटवर्क विस्तार—दोनों पर काम कर रही है.

ग्राहकों को मिलेगा बेहतर अनुभव
Vodafone Idea और TCS की यह साझेदारी ना सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि करोड़ों ग्राहकों के लिए भी बहुत अहम है. आने वाले समय में ग्राहकों को हर सेवा तेज, सटीक और उनकी जरूरत के अनुसार मिलेगी. यह कदम भारत में डिजिटल परिवर्तन को और गति देगा और यूजर्स को तकनीक से जुड़ने का एक बेहतर अनुभव प्रदान करेगा.

Tags: JIOtatatcsvodafone idea
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
Vodafone Idea को मिला TATA का साथ… खतरे में Jio का नंबर-1 का ताज! यूजर्स को मिलेगी ये सुविधा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Vodafone Idea को मिला TATA का साथ… खतरे में Jio का नंबर-1 का ताज! यूजर्स को मिलेगी ये सुविधा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vodafone Idea को मिला TATA का साथ… खतरे में Jio का नंबर-1 का ताज! यूजर्स को मिलेगी ये सुविधा
Vodafone Idea को मिला TATA का साथ… खतरे में Jio का नंबर-1 का ताज! यूजर्स को मिलेगी ये सुविधा
Vodafone Idea को मिला TATA का साथ… खतरे में Jio का नंबर-1 का ताज! यूजर्स को मिलेगी ये सुविधा
Vodafone Idea को मिला TATA का साथ… खतरे में Jio का नंबर-1 का ताज! यूजर्स को मिलेगी ये सुविधा