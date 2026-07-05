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Vivo का नया स्मार्टफोन लॉन्च, 8100mAh बैटरी, 44W फास्ट चार्जिंग के साथ देगा धमाकेदार फीचर, जानें कीमत

Vivo Y500 पाकिस्तान में लॉन्च हो गया है. स्मार्टफोन में 6.83 इंच AMOLED डिस्प्ले, 8100mAh बैटरी, 44W फास्ट चार्जिंग, Unisoc T7300 प्रोसेसर, IP68/IP69 रेटिंग और 256GB तक स्टोरेज मिलती है. आइए जानें इसका दाम.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 5, 2026 4:49:31 PM IST

Vivo का नया स्मार्टफोन लॉन्च, 8100mAh बैटरी, 44W फास्ट चार्जिंग के साथ देगा धमाकेदार फीचर, जानें कीमत


Vivo Y500: स्मार्टफोन बाजार में Vivo ने अपना नया Vivo Y500 पेश कर दिया है. ये फोन उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो लंबी बैटरी लाइफ, शानदार डिस्प्ले और भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहते हैं. फिलहाल कंपनी ने इसे पाकिस्तान के बाजार में लॉन्च किया है, जबकि आने वाले महीनों में इसे कई अन्य देशों में भी उपलब्ध कराया जाएगा.

 AMOLED डिस्प्ले और स्मूद परफॉर्मेंस (Vivo Y500 Display Performance)

Vivo Y500 में 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिजॉल्यूशन 2800×1260 पिक्सल है. AMOLED पैनल होने की वजह से स्क्रीन पर ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं और वीडियो देखने का एक्सपीरिएंस भी बेहतर बनता है.

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फोन में Unisoc T7300 प्रोसेसर लगाया गया है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सही माना जाता है. सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और सामान्य गेमिंग जैसे काम इसमें आसानी से किए जा सकते हैं. स्मार्टफोन 8GB रैम के साथ आता है और इसमें 128GB तथा 256GB स्टोरेज के दो ऑप्शन उपलब्ध हैं.

 8100mAh की बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट (Vivo Y500 Battery)

इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8100mAh क्षमता वाली बैटरी है. बड़ी बैटरी के कारण फोन लंबे समय तक बिना बार-बार चार्ज किए इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं, 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट बैटरी को कम समय में चार्ज करने में मदद करता है.

सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये स्मार्टफोन Android 16 आधारित OriginOS 6 पर काम करता है. इसके अलावा सुरक्षा के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, जिससे यूजर सीधे स्क्रीन पर उंगली रखकर फोन अनलॉक कर सकते हैं.

 मजबूत डिजाइन के साथ कई फीचर्स (Vivo Y500 Design)

Vivo Y500 में ब्लूटूथ 5.4, डुअल-बैंड Wi-Fi, GPS, USB 2.0 पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक और डुअल नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा फोन को IP68 और IP69 रेटिंग मिली है, जिससे ये धूल और पानी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है. कंपनी ने इसमें मिलिट्री-ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस भी दिया है, जो हल्के झटकों और गिरने की स्थिति में अतिरिक्त सुरक्षा देने का दावा करता है.

क्या है फोन की कीमत? (Vivo Y500 Price)

Vivo ने इस स्मार्टफोन को पाकिस्तान में पर्पल, व्हाइट और मिडनाइट ब्लू कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है. इसके 8GB + 128GB मॉडल की कीमत करीब 34,300 रुपये रखी गई है, जबकि 8GB + 256GB वेरिएंट लगभग 37,700 रुपये में उपलब्ध है. कंपनी की योजना आने वाले समय में इस स्मार्टफोन को सऊदी अरब, कजाकिस्तान और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी लॉन्च करने की है.

 

Tags: tech newsVivo Y500 BatteryVivo Y500 launchedVivo Y500 price
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