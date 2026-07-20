Vivo X300e ने लॉन्च से पहले ही बटोरी सुर्खियां! लीक हुई डिटेल्स से प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में बढ़ी हलचल

Vivo X300e Launch: Vivo ने चीन में Vivo X300 E की घोषणा कर दी है और इसके आधिकारिक लॉन्च से पहले ही स्मार्टफोन के लिए प्री-ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है. कंपनी ने बिक्री की तारीख कन्फर्म कर दी है और एडवांस ऑर्डर देने वाले ग्राहकों के लिए कई फायदों के बारे में बताया है. हालांकि Vivo ने अभी तक हैंडसेट के पूरे स्पेसिफिकेशन या कीमत का खुलासा नहीं किया है लेकिन पहले की रिपोर्टों से इसके संभावित हार्डवेयर के बारे में कुछ जानकारी मिली है. उम्मीद है कि Vivo X300 E इस महीने के आखिर में कंपनी की X300 सीरीज में शामिल हो जाएगा.

Vivo X300 E की लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है और चीन में प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं

Vivo ने Weibo पोस्ट के जरिए बताया है कि Vivo X300 E चीन में 27 जुलाई को सुबह 9:00 बजे (लोकल टाइम) यानी सुबह 6:30 बजे (IST) लॉन्च होगा. चीन में Vivo X300 E के लिए प्री-ऑर्डर पहले ही शुरू हो चुके हैं. जो ग्राहक इस स्मार्टफोन को प्री-बुक करेंगे उन्हें एक साल की एक्सटेंडेड वारंटी (जिसकी कीमत CNY 288 या लगभग ₹4,100 है), तीन साल का बैटरी प्रोटेक्शन प्लान और एक लिमिटेड-एडिशन पावर बैंक मिलेगा. इस हैंडसेट को ब्लैक, ऑरेंज और व्हाइट कलर ऑप्शन में टीज किया गया है. Vivo ने यह भी कन्फर्म किया है कि X300 E में 7,200mAh की बैटरी होगी.

Vivo X300 E, मौजूदा Vivo X300 सीरीज़ में शामिल होगा, जिसमें पहले से ही Vivo X300, Vivo X300 Pro, Vivo X300 Ultra, Vivo X300 FE और Vivo X300s शामिल हैं. हालांकि कंपनी ने अभी तक फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन पहले की रिपोर्टों से पता चलता है कि यह सीरीज की Zeiss के साथ पार्टनरशिप को जारी रखेगा और साथ ही मौजूदा कुछ मॉडलों की तुलना में कम कीमत वाले सेगमेंट को टारगेट करेगा.

पुरानी जानकारी के आधार पर Vivo X300 E में 6.59 इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है. इसमें 1.5K रिज़ॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट, 5,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 4320Hz PWM डिमिंग जैसे स्पेसिफिकेशन्स हो सकते हैं. कहा जा रहा है कि यह फोन Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट पर चलेगा और इसमें 16GB तक LPDDR5X Ultra RAM और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज के ऑप्शन मिल सकते हैं. साथ ही इसके Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलने की उम्मीद है.

फ़ोटोग्राफ़ी के लिए Vivo X300 E स्मार्टफोन में Zeiss-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है. इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला 50 मेगापिक्सल का Sony IMX921 प्राइमरी सेंसर, 8‌ मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 50 मेगापिक्सल का Sony IMX882 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल हो सकता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50 मेगापिक्सल का ऑटोफ़ोकस फ्रंट कैमरा होने की भी उम्मीद है.

पिछली रिपोर्ट्स से पता चलता है कि Vivo X300 E में 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,015mAh की बैटरी हो सकती है. इस महीने की शुरुआत में मॉडल नंबर V2612A से जुड़ी चाइना कम्पलसरी सर्टिफ़िकेशन’ (3C) लिस्टिंग में भी 90W चार्जिंग सपोर्ट और 5G कनेक्टिविटी का जिक्र किया गया था‌ जिससे पता चलता है कि फोन ने लॉन्च से पहले एक और रेगुलेटरी जरूरत पूरी कर ली है.