Vivo X300 Ultra vs Samsung Galaxy S26 Ultra फीचर्स से कैमरा तक में क्या है बेस्ट? कौन पड़ेगा किसपर भारी

Best Smartphones to Buy: कुछ लोग नॉर्मल स्मार्टफोन लेते हैं तो कुछ लोग लग्जरी और प्रीमियम स्मार्टफोन्स के शौकीन होते हैं. आज के समय में लोग स्मार्टफोन बाजार में बिक रहे तमाम मोबाइल फोन्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सा स्मार्टफोन लेना किफायती रहेगा. हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो फोन में अन्य फीचर्स को किनारे कर केवल कैमरा देखते हैं. फोटोग्राफी के लिहाज से अगर आप कोई स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो ऐसे में Vivo X300 Ultra और Samsung Galaxy S26 Ultra में से किसी को भी ले सकते हैं.

दोनों ही फोन्स काफी अच्छे माने जाते हैं. दोनों में से किसी को भी लेने से पहले आपको इनके बीच के अंतर के बारे में जान लेना चाहिए. चलिए जानते हैं इनके अंतर के बारे में.

कैमरे के मामले में कौन ज्यादा बेहतर?

कैमरा के लिहाज से वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स काफी अच्छे माने जाते हैं. X300 Ultra में आपको 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है. वहीं, फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ Galaxy S26 Ultra की तो इसमें आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसमें HP2 main sensor भी दिया जाता है. इस फोन में 10 मेगापिक्सल टेलिफोटो और 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस भी मिल जाता है. हालांकि, दोनों की कीमत में आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है.

फीचर्स में ज्यादा अच्छा कौन?

फीचर्स की तुलना की बात करें तो X300 Ultra में आपको 6,040mAh बैटरी दी जाने के साथ ही साथ 6.3 इंच की स्क्रीन और मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर का भी ऑप्शन दिया गया है. इस फोन में आपको कई एडवांस और लेटेस्ट फीचर्स भी दिए जाते हैं. वहीं, दूसरी तरफ बात करें अगर Galaxy S26 Ultra में आपको Snapdragon 8 Elite Gen 5 processor मिलता है. यह स्मार्टफोन 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है. हालांकि, फीचर्स के मामले में भी कहीं न कहीं Galaxy S26 Ultra थोड़ा ज्यादा आगे निकल जाता है.