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Vivo ने लॉन्च किए X300 Ultra और X300 FE: बेहतरीन कैमरा और डिस्प्ले से लैस, जानें कितनी है कीमत और फीचर्स

Vivo ने लॉन्च की नई X300 सीरीज. 200MP कैमरा, दमदार बैटरी और प्रीमियम डिजाइन वाले X300 Ultra और FE की कीमत व सभी फीचर्स के बारे में यहां विस्तार से जानें.

By: Shivani Singh | Published: May 6, 2026 5:03:47 PM IST

Vivo ने लॉन्च किए X300 Ultra और X300 FE: बेहतरीन कैमरा और डिस्प्ले से लैस, जानें कितनी है कीमत और फीचर्स


Vivo ने बुधवार (6 मई, 2026) को अपनी कैमरा-केंद्रित स्मार्टफोन सीरीज, X300 का विस्तार करते हुए दो नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं. Vivo X300 Ultra और Vivo X300 FE. प्रीमियम सेगमेंट के खरीदारों को ध्यान में रखते हुए Vivo X300 Ultra में ZEISS ट्यून्ड लेंस और एक्सटेंडर किट दी गई है, जबकि X300 FE काफी किफायती कीमत में इसी तरह के फीचर्स पेश करता है.

Vivo X300 Ultra

यह फोन इस सीरीज का सबसे दमदार मॉडल है, जिसके मुख्य स्पेसिफिकेशन्स नीचे दिए गए हैं

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  • डिस्प्ले: 6.82 इंच का AMOLED डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट, डॉल्बी विजन, HDR10+ और 510 ppi पिक्सेल डेंसिटी के साथ.
  • प्रोसेसर: Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट.
  • मेमोरी व स्टोरेज: 16 GB LPDDR5X Ultra Pro RAM और 512 GB UFS 4.1 स्टोरेज.

कैमरा सेटअप

  • रियर: 200 MP का मुख्य (Lytia 901) सेंसर, 50 MP अल्ट्रावाइड और 200 MP टेलीफोटो लेंस.
  • सेल्फी: 50 MP फ्रंट कैमरा.
  • बैटरी और चार्जिंग: 6,600 mAh की बड़ी बैटरी, बॉक्स में 100W चार्जर और 40W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट.
  • रंग: एक्लिप्स ब्लैक और विक्ट्री ग्रीन.

Vivo X300 FE

किफायती दाम में प्रीमियम अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किए गए इस फोन के फीचर्स इस प्रकार हैं…

  • डिस्प्ले: 6.31 इंच का AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 5,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस.
  • प्रोसेसर: Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर.
  • मेमोरी व स्टोरेज: 12 GB LPDDR5X Ultra RAM और 512 GB UFS 4.1 स्टोरेज.

कैमरा सेटअप:

  • रियर: 50 MP मुख्य (IMX921) सेंसर, 50 MP टेलीफोटो और 8 MP अल्ट्रावाइड कैमरा.
  • सेल्फी: 50 MP फ्रंट कैमरा.
  • बैटरी और चार्जिंग: 6,500 mAh की बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट.
  • रंग: अर्बन ऑलिव, लिलैक पर्पल और नॉयर ब्लैक.

सॉफ्टवेयर और अन्य फीचर्स

दोनों ही स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलते हैं. कंपनी ने फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक्सटेंडर किट को एक्सेसरीज के रूप में अलग से बेचने का फैसला किया है.

कीमत और उपलब्धता

मॉडल शुरुआती कीमत
Vivo X300 Ultra (16GB/512GB) 1,59,999
Vivo X300 FE 79,999

जरूरी तारीखें

  • प्री-बुकिंग: आज से शुरू
  • ओपन सेल: 14 मई से शुरू

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