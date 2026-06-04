Vivo X300 Pro vs X300 Ultra: फीचर्स से परफॉर्मेंस तक क्या रहेगा आपके लिए बेहतरीन? किसमें मिलेगा फास्ट प्रोसेसर

Vivo X300 Pro vs X300 Ultra: स्मार्टफोन्स की दुनिया में आजलकल एक से बढ़कर एक दमदार और किफायती स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं. लॉन्चिंग के साथ ही इन फोन्स को लेने की होड़ लग जाती है और लोग अपने पुराने स्मार्टफोन्स को अपग्रेड करने लगते हैं. हालांकि, नए लॉन्च हुए स्मार्टफोन में बेहतर प्रोसेसर और अच्छी बैटरी के साथ ही कई दमदार फीचर्स भी मिलते हैं. अगर आप कोई नया और अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप Vivo X300 Pro vs X300 Ultra में से कोई एक ले सकते हैं.

दोनों ही फोन्स फीचर्स से लेकर बैटरी के मामले में काफी अच्छे माने जाते हैं. इन्हें लेने से पहले आपको इनके बीच के अंतर को जान लेना चाहिए. दोनों ही फोन्स में कैमरा और परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिल सकती है.

किसमें मिलती है बेहतरीन परफॉर्मेंस?

vivo X300 Pro में आपको 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 50MP का प्राइमरी लेंस मिल जाता है. इसके अलावा आपको इसमें 200MP का पेरिस्कोप सेंसर मिलने के साथ 6.78 इंच काLTPO AMOLED डिस्प्ले और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है. वहीं, दूसरी ओर X300 Ultra में आपको 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है. साथ ही फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है.

किसमें मिलेंगे दमदार फीचर्स?

दोनों स्मार्टफोन्स में आपको बेहतरीन फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं. vivo X300 Pro में आपको 6.78 इंच का डिस्प्ले मिलने के साथ ही साथ 16GB रैम और 512GB स्टोरेज भी देखने के लिए मिल जाएगा. इस फोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर के अलावा 6,510mAh की बैटरी भी दी जाती है. वहीं, X300 Ultra में आपको 6,040mAh बैटरी दी जाने के साथ ही साथ 6.3 इंच की स्क्रीन और मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर का भी ऑप्शन दिया गया है. आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी फोन ले सकते हैं.