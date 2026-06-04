Home > टेक - ऑटो > Vivo X300 Pro vs X300 Ultra: फीचर्स से परफॉर्मेंस तक क्या रहेगा आपके लिए बेहतरीन? किसमें मिलेगा फास्ट प्रोसेसर

Vivo X300 Pro vs X300 Ultra: फीचर्स से परफॉर्मेंस तक क्या रहेगा आपके लिए बेहतरीन? किसमें मिलेगा फास्ट प्रोसेसर

दोनों ही फोन्स फीचर्स से लेकर बैटरी के मामले में काफी अच्छे माने जाते हैं. इन्हें लेने से पहले आपको इनके बीच के अंतर को जान लेना चाहिए. दोनों ही फोन्स में कैमरा और परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिल सकती है.

By: Kunal Mishra | Published: June 4, 2026 4:36:02 PM IST

Vivo X300 Pro vs X300 Ultra: फीचर्स से परफॉर्मेंस तक क्या रहेगा आपके लिए बेहतरीन? किसमें मिलेगा फास्ट प्रोसेसर


Vivo X300 Pro vs X300 Ultra: स्मार्टफोन्स की दुनिया में आजलकल एक से बढ़कर एक दमदार और किफायती स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं. लॉन्चिंग के साथ ही इन फोन्स को लेने की होड़ लग जाती है और लोग अपने पुराने स्मार्टफोन्स को अपग्रेड करने लगते हैं. हालांकि, नए लॉन्च हुए स्मार्टफोन में बेहतर प्रोसेसर और अच्छी बैटरी के साथ ही कई दमदार फीचर्स भी मिलते हैं. अगर आप कोई नया और अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप Vivo X300 Pro vs X300 Ultra में से कोई एक ले सकते हैं.

दोनों ही फोन्स फीचर्स से लेकर बैटरी के मामले में काफी अच्छे माने जाते हैं. इन्हें लेने से पहले आपको इनके बीच के अंतर को जान लेना चाहिए. दोनों ही फोन्स में कैमरा और परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिल सकती है. 

You Might Be Interested In

किसमें मिलती है बेहतरीन परफॉर्मेंस?

vivo X300 Pro में आपको 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 50MP का प्राइमरी लेंस मिल जाता है. इसके अलावा आपको इसमें 200MP का पेरिस्कोप सेंसर मिलने के साथ 6.78 इंच  काLTPO AMOLED डिस्प्ले और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है. वहीं, दूसरी ओर X300 Ultra में आपको 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है. साथ ही फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है.

किसमें मिलेंगे दमदार फीचर्स?

दोनों स्मार्टफोन्स में आपको बेहतरीन फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं. vivo X300 Pro में आपको 6.78 इंच का डिस्प्ले मिलने के साथ ही साथ 16GB रैम और 512GB स्टोरेज भी देखने के लिए मिल जाएगा. इस फोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर के अलावा 6,510mAh की बैटरी भी दी जाती है. वहीं, X300 Ultra में आपको 6,040mAh बैटरी दी जाने के साथ ही साथ 6.3 इंच की स्क्रीन और मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर का भी ऑप्शन दिया गया है. आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी फोन ले सकते हैं.

Tags: vivo x300 pro
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस एक्ट्रेस ने 15 की उम्र में कर ली थी...

June 4, 2026

इन एक्ट्रेसेस ने तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी

June 4, 2026

Monsoon 2026: बारिश के मौसम में रेड अलर्ट!

June 4, 2026

मोटापे का ब्रह्मास्त्र, मक्खन जैसे पिघलेगी चर्बी

June 4, 2026

कौन हैं डीके शिवकुमार की खूबसूरत बेटी?

June 4, 2026

क्या आपने कभी सुने हैं इन अजीब नामों वाले आम?

June 4, 2026
Vivo X300 Pro vs X300 Ultra: फीचर्स से परफॉर्मेंस तक क्या रहेगा आपके लिए बेहतरीन? किसमें मिलेगा फास्ट प्रोसेसर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vivo X300 Pro vs X300 Ultra: फीचर्स से परफॉर्मेंस तक क्या रहेगा आपके लिए बेहतरीन? किसमें मिलेगा फास्ट प्रोसेसर
Vivo X300 Pro vs X300 Ultra: फीचर्स से परफॉर्मेंस तक क्या रहेगा आपके लिए बेहतरीन? किसमें मिलेगा फास्ट प्रोसेसर
Vivo X300 Pro vs X300 Ultra: फीचर्स से परफॉर्मेंस तक क्या रहेगा आपके लिए बेहतरीन? किसमें मिलेगा फास्ट प्रोसेसर
Vivo X300 Pro vs X300 Ultra: फीचर्स से परफॉर्मेंस तक क्या रहेगा आपके लिए बेहतरीन? किसमें मिलेगा फास्ट प्रोसेसर