Vivo X300 Launch Today: भारत में आज लॉन्च होंगे वीवो के दो नए फोन, कीमत से लेकर फीचर्स तक सब है बेहद कमाल

Vivo X300 Launch Today: Vivo आज भारत में अपनी नई X300 सीरीज पेश करने जा रहा है, जिसमें दो स्मार्टफोन शामिल हैं Vivo X300 और Vivo X300 Pro. इस बार कंपनी ने कैमरा तकनीक में कुछ खास बदलाव किए हैं, खासकर Pro मॉडल में, जहां लोग DSLR कैमरे की तरह एक्सटर्नल लेंस जोड़ सकेंगे. इससे मोबाइल फोटोग्राफी का एक्सपीरिएंस और बेहतर होने की उम्मीद है.

लॉन्च कब और कहां देखा जा सकेगा?

इन दोनों फोन का लॉन्च आज दोपहर 12 बजे होगा. इस कार्यक्रम को Vivo के आधिकारिक YouTube चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है.

संभावित कीमतें (Expected Prices)

Vivo X300 की संभावित कीमत

रिपोर्ट्स के अनुसार, Vivo X300 की शुरुआती कीमत लगभग ₹75,999 हो सकती है. इसके तीन वेरिएंट आने की उम्मीद है:

12GB + 256GB – करीब ₹75,999

12GB + 512GB – करीब ₹81,999

16GB + 512GB – करीब ₹85,999

Vivo X300 Pro की संभावित कीमत

Vivo X300 Pro की कीमत लगभग ₹1,09,999 हो सकती है. ये मॉडल संभवतः 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वाले एक ही वेरिएंट में आएगा. कंपनी इस सीरीज के लिए Telephoto Extender Kit भी ला सकती है, जिसकी कीमत लगभग ₹20,999 बताई जा रही है.

Vivo X300 सीरीज: मेन फीचर्स

पावरफुल चिपसेट

दोनों फोन में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट दिया जाएगा, जो कंपनी के फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है. इसके साथ Pro Imaging VS1 और V3+ इमेजिंग चिप का उपयोग किया गया है, जिससे फोटो और वीडियो की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है.

ऑपरेटिंग सिस्टम

ये स्मार्टफोन Android 16 आधारित OriginOS 6 पर काम करेंगे, जो नई सुविधाओं और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आएगा.

Vivo X300 Pro: कैमरा सेटअप

Vivo X300 Pro में Zeiss ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसमें शामिल हैं:

50MP Sony LYT-828 प्राइमरी सेंसर (f/1.57)

50MP Samsung JN1 अल्ट्रा-वाइड लेंस

200MP HPB APO टेलीफोटो कैमरा

फ्रंट में 50MP सेल्फी कैमरा दिया गया है. इस मॉडल में एक्सटर्नल लेंस लगाने की सुविधा इसे और खास बनाती है.

Vivo X300: कैमरा सेटअप

Vivo X300 मॉडल में भी दमदार कैमरा संयोजन दिया गया है:

200MP प्राइमरी कैमरा (OIS सपोर्ट)

50MP Sony LYT-602 टेलीफोटो सेंसर

50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस

50MP फ्रंट कैमरा

Vivo X300 सीरीज कैमरा और परफॉर्मेंस दोनों ही स्तरों पर बड़े बदलावों के साथ आ रही है. Pro मॉडल का एक्सटर्नल लेंस सपोर्ट इसे खास बनाता है, जबकि दोनों फोन की कीमतें इन्हें प्रीमियम श्रेणी में रखती हैं. लॉन्च के बाद आधिकारिक कीमत और सभी फीचर्स की पुष्टि हो जाएगी.

