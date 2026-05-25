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Vivo V70 Elite vs POCO C81X: फीचर्स और कैमरा में कौन आगे? क्या रहेगा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी

अगर आप किसी स्मार्टफोन को लेने की तैयारी में हैं तो ऐसे में Vivo V70 Elite vs POCO C81X दोनों स्मार्टफोन्स आपके लिए काफी किफायती हो सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के बीच के अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: May 25, 2026 10:03:59 PM IST

Vivo V70 Elite vs POCO C81X: फीचर्स और कैमरा में कौन आगे? क्या रहेगा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी


Vivo V70 Elite vs POCO C81X: आज के समय में स्मार्टफोन्स के फीचर्स, परफॉर्मेंस और उनके कैमरा के बीच के अंतर को समझकर किसी एक स्मार्टफोन को चुन पाना मुश्किल हो गया है. आज के समय में स्मार्टफोन केवल एक गैजेट ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है. आजकल भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक से बढ़कर एक फीचर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले स्मार्टफोन देखने के लिए मिल रहे हैं. आजकल भारतीय टेक बाजार में बहुत से स्मार्टफोन्स हैं, जिनके बीच लोग कंफ्यूज हो जाते हैं.

अगर आप किसी स्मार्टफोन को लेने की तैयारी में हैं तो ऐसे में Vivo V70 Elite vs POCO C81X दोनों स्मार्टफोन्स आपके लिए काफी किफायती हो सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के बीच के अंतर के बारे में. 

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फीचर्स में कौन सा स्मार्टफोन बेहतर?

Vivo V70 Elite में आपको 6.59 इंच की एमोलेड स्क्रीन मिलती है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ का सपोर्ट का भी ऑप्शन दिया जाता है. इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, Octa-Core के अलावा 12GB RAM और 512GB ROM की स्टोरेज भी देखने के लिए मिल सकती है. वहीं, दूसरी ओर देखा जाए तो POCO C81X के फीचर्स में आपको HD+ IPS LCD 6.88 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ आपको पिक्सल रेजलूशन, रिफ्रेश रेट 120Hz और टच सैंपलिंग रेट 240Hz भी देखने के लिए मिल जाता है. इस स्मार्टफोन में आपको 5200mAh की बैटरी दी गई है. 

कैमरा में कौन किससे अच्छा? 

Vivo V70 Elite में आपको 50MP ZEISS का मेन कैमरा मिलने के अलावा 50MP टेलीफोटी लेंस भी मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफी बेहतरीन होती है. इस फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देखने के लिए मिलता है. देखा जाए तो आपका रियर कैमरा 50+50+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा के साथ आता है. दूसरी ओर देखा जाए तो Poco C81x में एक सिंगल कैमरा जोकि, 13MP का दिया जाता है. वहीं, इसमें आपको 8MP का फ्रंट यानि सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है. देखा जाए तो कैमरा के मामले में वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन काफी बेहतरीन हैं. 

Tags: Vivo V70 Elite
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