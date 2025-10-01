आ रहा है 200MP कैमरा और 6500mAh बैटरी वाला Vivo V60e! मिलेगा खास AI फेस्टिवल पोर्ट्रेट फीचर
यह फोन Vivo V60 सीरीज का हिस्सा होगा और कंपनी ने इसके कई बड़े फीचर्स और स्पेसिफिकेशन पहले ही सामने रख दिए हैं. इस स्मार्टफोन को खास बनाने वाले हैं इसका 200 मेगापिक्सल कैमरा, AI फेस्टिवल पोर्ट्रेट फीचर, और 6500mAh बैटरी.

By: Renu chouhan | Published: October 1, 2025 7:43:29 AM IST

भारत में स्मार्टफोन मार्केट लगातार बड़ा होता जा रहा है और इसी बीच Vivo अपना नया स्मार्टफोन Vivo V60e लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. यह फोन Vivo V60 सीरीज का हिस्सा होगा और कंपनी ने इसके कई बड़े फीचर्स और स्पेसिफिकेशन पहले ही सामने रख दिए हैं. इस स्मार्टफोन को खास बनाने वाले हैं इसका 200 मेगापिक्सल कैमरा, AI फेस्टिवल पोर्ट्रेट फीचर, और 6500mAh बैटरी.

कैमरा होगा सबसे बड़ा आकर्षण
Vivo V60e का सबसे खास फीचर इसका कैमरा है. इस फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) और 30x ज़ूम की सुविधा मौजूद है. इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और Aura Light LED फ्लैश मिलेगा, जो तस्वीरों को और भी बेहतर बनाता है.

फ्रंट कैमरा भी बेहद पावरफुल है. Vivo V60e में 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो 92-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है. इसके अलावा कंपनी ने खास तौर पर भारत के लिए एक नया फीचर जोड़ा है – AI Festival Portrait. यह फीचर त्योहारों के दौरान ली गई तस्वीरों को और भी चमकदार और खूबसूरत बना देगा.

डिजाइन और मजबूती
Vivo V60e का डिजाइन प्रीमियम और आकर्षक है. यह स्मार्टफोन दो रंगों में उपलब्ध होगा – Elite Purple और Noble Gold. फोन में क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है, जो इसे शानदार लुक देता है. इसके बेज़ल्स बेहद पतले होंगे और डिस्प्ले में होल-पंच कटआउट दिया गया है. यह फोन धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है. यानी यह पानी और धूल दोनों से सुरक्षित है और इसे हर तरह की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है.

परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप
Vivo V60e को पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया गया है. यह फोन Android 15 आधारित Funtouch OS 15 पर काम करेगा. कंपनी ने वादा किया है कि इसमें 3 बड़े Android अपडेट और 5 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे. इस स्मार्टफोन की बैटरी भी जबरदस्त है. इसमें 6500mAh का बैटरी पैक दिया गया है, जो लंबे समय तक बैकअप देता है. साथ ही इसमें 90W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे फोन कुछ ही मिनटों में चार्ज हो जाता है.

एडवांस्ड AI फीचर्स
Vivo V60e सिर्फ कैमरा और बैटरी के दम पर ही नहीं, बल्कि अपने AI फीचर्स की वजह से भी खास है. इसमें AI Captions फीचर दिया गया है, जो मीटिंग्स को रियल टाइम में ट्रांसक्राइब, ट्रांसलेट और समराइज़ कर सकता है. इसके अलावा इसमें Gemini सपोर्ट भी मौजूद है, जिससे फोन और भी स्मार्ट तरीके से काम करेगा.

Vision Discovery Edition: Vivo का MR हेडसेट
Vivo ने अपने 30 साल पूरे होने के मौके पर एक खास डिवाइस भी लॉन्च किया है. कंपनी ने अपना पहला Vision Discovery Edition MR हेडसेट पेश किया है. इसका वजन सिर्फ 398 ग्राम है, जो इंडस्ट्री एवरेज से 26% कम है. इसमें Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जो गेमिंग और एंटरटेनमेंट को एक नए स्तर पर ले जाएगा.

