Vivo T5 Lite 44W 5G vs Realme P3 Ultra: सेगमेंट का बेस्ट स्मार्टफोन कौन? किसमें मिलेगा फास्ट प्रोसेसर और बड़ी बैटरी

Vivo T5 Lite 44W 5G vs Realme P3 Ultra: स्मार्टफोन बाजार में आजकल एक से बढ़कर एक फोन्स आ चुके हैं, जो न केवल फीचर्स के मामले में बेहतरीन हैं बल्कि परफॉर्मेंस और कैमरा में भी किसी से कम नहीं हैं. अगर आप किसी स्मार्टफोन को लेने जा रहे हैं तो ऐसे में उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेने के बाद ही फोन लेना सही रहता है. आपको हमेशा ऐसे स्मार्टफोन को लेना चाहिए, जो 5G कनेक्टिविटी, फास्ट चार्जिंग और फास्ट प्रोसेसर के साथ मिलते हों. अगर आप एक किफायती और बेहतरीन स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में Vivo T5 Lite 44W 5G vs Realme P3 Ultra में से किसी भी एक फोन ले सकते हैं.

दोनों फोन्स में क्या अंतर है इस बारे में आपको जान लेना चाहिए. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के कुछ बड़े अंतरों के बारे में.

फीचर्स में क्या है अंतर?

फीचर्स के मामले में तो दोनों ही फोन्स कापी किफायती और शानदार माने जाते हैं. Vivo T5 Lite 44W 5G में आपको क्वालकॉम का ऑक्टा-कोर Snapdragon 6 series चिपसेट दिए जाने के साथ ही साथ 8GB की LPDDR4x रैम का भी ऑप्शन दिया गया है. वहीं, इसमें आपको 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,200mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी. दूसरी ओर देखें तो Realme P3 Ultra में आपको MediaTek Dimensity 8350 Ultra chipset और 6.83 इंच की 120Hz 1.5K curved AMOLED display दी जाती है.

किसमें मिलता है दमदार कैमरा?

कैमरा की बात की जाए तो भी दोनों ही फोन्स में आपको अच्छा और क्लाविटी वाला कैमरा मिल जाता है. Vivo T5 Lite 44W 5G में डुअल रियर कैमरा सिस्टम मिल जाता है, जिसमें f/2.0 अपर्चर वाला प्राइमरी कैमरा मिल जाता है साथ ही 50 मेगापिक्सल का कैमरा बी दिया जाता है. 2-मेगापिक्सल का सेकेंडरी रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ Realme P3 Ultra में आपको 50MP Sony IMX896 का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है.