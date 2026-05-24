लेना चाहते हैं वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन? Vivo S60 vs Redmi Note 15 SE 5G किसमें मिलेगा बेहतर कैमरा और फास्ट प्रोसेसर

Vivo S60 vs Redmi Note 15 SE 5G: स्मार्टफोन में जब तक एक बेहतरीन कैमरा क्वालिटी और फास्ट प्रोसेसर न हो तब तक स्मार्टफोन चलाने में मजा नहीं आता है. आजकल स्मार्टफोन्स लेने से पहले आपको अच्छी और बड़ी बैटरी, अच्छा कैमरा और फोन की परफॉर्मेंस के बारे में पता कर लेना चाहिए. अगर आप किसी स्मार्टफोन की तलाश में हैं तो ऐसे में Vivo S60 vs Redmi Note 15 SE 5G दोनों स्मार्टफोन्स आपके लिए किफायती रहने वाले हैं. यह दोनों हाल ही में लॉन्च हुए स्मार्टफोन हैं, जिन्हें टेक बाजार में काफी वैल्यू फॉर मनी भी माना जाता है.

इन दोनों फोन्स में आपको फास्ट चार्जिंग के साथ ही कई दमदार फीचर्स भी दिए गए हैं. चलिए जानते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा किफायती हो सकता है.

किसमें मिलेगे बेहतर फीचर्स?

Vivo S60 की तो इस फोन में आपको 6.59 इंच का फ्लैट AMOLED पैनल मिलता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K का रेजोल्यूशन दिया जा सकता है. जानकारी के मुताबिक इस फोन में आपको 7,000mAh की बड़ी बैटरी भी मिल सकती है. वहीं, बात की जाए अगर Redmi Note 15 SE 5G की तो इसमें Redmi Note 15 5G SE में आपको 5,800mAh की बड़ी बैटरी का भी ऑप्शन दिया जाता है. फोन में 6.77 इंच की 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिलने के अलावा 240Hz टच सैंपलिंग रेट मिलता है.

किसमें मिलेगी ज्यादा परफॉर्मेंस?

Vivo S60 में 200MP मेन कैमरा मिलने के साथ ही साथ 50MP Sony IMX8 सीरीज पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस भी मिलता है, जो जूम के लिए काफी बेहतरीन माना जाता है. वहीं, इसका रियर कैमरा 50MP Sony LYTIA का मिलता है. इसमें आपको 13MPका अल्ट्रा वाइड और मैकरो कैमरा मिल जाता है. जिसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया होता है. दूसरी तरफ Redmi Note 15 5G SE में आपको 50MP का मेन कैमरा मिलने के अलावा आपको Light Fusion 400 sensor का भी ऑप्शन मिलता है. इतना ही नहीं फोन में आपको OIS और 2MP का डेप्थ सेंसर भी दिया जाता है.